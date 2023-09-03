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Белгородский полумарафон

Белгородцы бегут, обстрелы продолжаются: чем запомнится 3 сентября в регионе

3 сентября 2023, 15:36
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Белгородский полумарафон
В Белгороде завершился полумарафон: забег собрал 8 тыс. участников. Тем временем атаки ВСУ на регион не прекращаются: на подлёте к областному центру сбит беспилотник, а в валуйском Уразово вновь разрушения после обстрела. Чем ещё запомнится белгородцам уходящее воскресенье?

Масштабный Белгородский полумарафон

3 сентября в областном центре состоялся масштабный забег. На старт Белгородского полумарафона вышли 8 тыс. участников из 21 региона страны. Спортсмены в регион приехали не только из РФ, но и из Казахстана.

В этом году забег посвятили 80-летию Прохоровского танкового сражения. Призовой фонд полумарафона составил 1,5 млн рублей.

Первыми на старт вышли дети. Юных участников на финише наградили медалями и мороженым. Затем свою дистанцию преодолели участники с ограниченными возможностями здоровья.

Основной старт начался в 10:00. Бегунам предлагалось выбрать дистанцию в 5, 10 или 21 км. Второй вариант, например, выбрали губернатор Вячеслав Гладков и несколько глав районов.

Победителей награждали на Соборной площади. Самый большой денежный приз получили те, кто показал наилучший результат на самой длинной дистанции. Победителями в категории 21 км стали Ринас Ахмадеев и Дина Александрова. Они получили по 250 тыс. рублей.

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Атаки ВСУ не прекращаются

Не успели жители валуйского Уразово отойти от последствий вчерашнего обстрела, как посёлок вновь оказался под огнём. В этот раз повреждено четыре частных дома. Помимо этого, при обстреле задело автомобиль.

Обстрел произошёл утром 3 сентября. Однако МЧС уже вечером сообщило о новой атаке ВСУ по Уразово. Предупреждения пришли в 18:16. О том, есть ли последствия, на момент написания материала известно не было.

Кроме того, после полудня 3 сентября на подлёте к Белгороду сбили беспилотник. Система ПВО сработала в Белгородском районе. О каких-либо последствиях не сообщалось.

Также МЧС предупреждало об обстреле посёлка Горьковский в Грайворонском горокруге. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

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Подготовка к фестивалю продолжается

В Белгороде продолжают готовиться к «цветочному» фестивалю. Чем ближе мероприятие, тем больше подробностей появляется о том, что ждёт гостей.

Так, магазины и заведения в центре Белгорода собираются тематически украсить к фестивалю. Также в городе появятся инсталляция «Дверь в светлый мир познания» и фотозоны «Цветочная комната» и в виде стелы «Птица с птенцом». На работы уйдёт 7,7 млн рублей.

Установят и новые арт-объекты. Среди них — «Ромашки у реки», «Цветочная библиотека», «Грузовик садовника», фотозона «Цветочное платье». На это и другие объекты направят 13,5 млн рублей.

Помимо этого, пополняется список музыкальных гостей фестиваля. Перечень коллективов пополнила кавер-группа Gucci Band. Кроме неё, для белгородцев выступят московская группа «Карманный томик», участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров и эстрадная певица Мари Карне, группа «Цветы».

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