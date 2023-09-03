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Published Сегодня, 07:59

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Светлана Хоркина

Белгородская спортсменка Светлана Хоркина рассказала о личной трагедии

3 сентября 2023, 07:59
Фото: кадр из видео НТВ
Светлана Хоркина
Три года назад олимпийская чемпионка потеряла отца. В последние годы жизни Василий Хоркин страдал от бронхиальной астмы. После смерти отца спортсменка забрала маму к себе. Об этом Светлана Хоркина рассказала в эфире НТВ.

В 2020 году умер Василий Хоркин — отец прославленной спортсменки Светланы Хоркиной. В эфире НТВ гимнастка рассказала, что в последние годы её отец страдал от бронхиальной астмы.

«Перед его уходом птичка в окно ударилась. Мама сказала, что это не к добру. Так и получилось», — рассказала Хоркина.

После похорон спортсменка забрала маму к себе. Вместе её родители прожили более 40 лет. Светлана Хоркина до сих пор не может смириться с тяжёлой потерей.

Помимо этого, гимнастка рассказала, как её семья — мама и папа, двое детей — ютились в коммунальной в квартире на 12 кв. м. Именно в таких условиях прошло детство будущей спортсменки.

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#Общество#Белгородская область#Нтв#Смерть#Отец#Светлана хоркина#Инна Рогова#Белгород#Василий Хоркин#Бронхиальная астма
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