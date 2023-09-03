Белгородская спортсменка Светлана Хоркина рассказала о личной трагедии

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В 2020 году умер Василий Хоркин — отец прославленной спортсменки Светланы Хоркиной. В эфире НТВ гимнастка рассказала, что в последние годы её отец страдал от бронхиальной астмы.
«Перед его уходом птичка в окно ударилась. Мама сказала, что это не к добру. Так и получилось», — рассказала Хоркина.
После похорон спортсменка забрала маму к себе. Вместе её родители прожили более 40 лет. Светлана Хоркина до сих пор не может смириться с тяжёлой потерей.
Помимо этого, гимнастка рассказала, как её семья — мама и папа, двое детей — ютились в коммунальной в квартире на 12 кв. м. Именно в таких условиях прошло детство будущей спортсменки.