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Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и двух раненных при обстреле Белгородской области

Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и двух раненных при обстреле Белгородской области

2 сентября 2023, 11:27
Фото: Telegram-канал Вячеслав Гладкова
Днём 2 сентября ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Уразово в Валуйском городском округе.
Сюжет
Обстрел

Один снаряд попал в частный жилой дом. В результате взрыва один мужчина погиб, второй мужчина и женщина получили ранения. Женщина получила ранения плеча, лица, шеи и спины. Мужчине осколки попали в грудь. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Ранее Baza называла возраст погибшего и раненых — 24, 46 и 24 года соответственно.

Всего в результате взрывов ракет в Уразово повреждения получили около 20 частных домов. Аварийные и оперативные службы работают на месте. Власти проводят подомовой обход, чтобы выявить другие возможные повреждения.

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