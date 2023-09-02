Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и двух раненных при обстреле Белгородской области

Один снаряд попал в частный жилой дом. В результате взрыва один мужчина погиб, второй мужчина и женщина получили ранения. Женщина получила ранения плеча, лица, шеи и спины. Мужчине осколки попали в грудь. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Ранее Baza называла возраст погибшего и раненых — 24, 46 и 24 года соответственно.