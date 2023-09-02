ВСУ обстреляли объект связи, дом и машину в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
ВСУ дважды атаковали приграничное белгородское село дронами, сбрасывая с них взрывные устройство.
После взрывов никто не пострадал. Взрывной волной в частном доме выбило стекло и посекло фасад, повреждения получил автомобиль. Есть последствия и на одном из объектов связи.
На месте работают оперативные службы и аварийные бригады.
Напомним, утром Минобороны РФ сообщило о сбитии двух беспилотников самолётного типа в небе над Белгородской областью.