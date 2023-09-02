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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

ВСУ обстреляли объект связи, дом и машину в Белгородской области

ВСУ обстреляли объект связи, дом и машину в Белгородской области

2 сентября 2023, 10:24
Фото: Midjourney
2 сентября целью для атаки украинских войск стало село Долгое в Валуйском городском округе, сообщил Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Сюжет
Обстрел

ВСУ дважды атаковали приграничное белгородское село дронами, сбрасывая с них взрывные устройство.

После взрывов никто не пострадал. Взрывной волной в частном доме выбило стекло и посекло фасад, повреждения получил автомобиль. Есть последствия и на одном из объектов связи.

На месте работают оперативные службы и аварийные бригады.

Напомним, утром Минобороны РФ сообщило о сбитии двух беспилотников самолётного типа в небе над Белгородской областью.

Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью утром 2 сентября
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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгород#Обстрел#Валуйский городской округ#ВСУ#Беспилотники#Дроны
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