Стало известно, кто займётся ремонтом моста через Нежеголь в Шебекинском горокруге

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Согласно документам, как заказчик, МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» создаст все необходимые условия для выполнения задачи. Указанная цена ремонтных работ — 51 млн 305 тысяч 210 рублей.
Ремонт моста начнут с 10 января 2024 года, а окончание запланировано на 1 июля 2025 года. По документам, Белгородспецстрой также будет проводить лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ с обязательным ведением необходимой документации. Компания выполнит обустройство строительной площадки, поставит необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику. А также обустроит на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и выполнения работ.