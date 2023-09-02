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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Шебекинском районе мост через Нежеголь отремонтируют за 51 миллион рублей

Стало известно, кто займётся ремонтом моста через Нежеголь в Шебекинском горокруге

2 сентября 2023, 09:34
Фото: 1MI
В Шебекинском районе мост через Нежеголь отремонтируют за 51 миллион рублей

В Шебекинском районе мост через Нежеголь отремонтируют за 51 миллион рублей

9 августа на сайте госзакупок появился заказ на исполнение ремонтных работ моста через Нежеголь на улице Пески в Шебекинском городском округе. 28 августа стало известно, что ремонтом займётся ООО «Белгородспецстрой».

Согласно документам, как заказчик, МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» создаст все необходимые условия для выполнения задачи. Указанная цена ремонтных работ — 51 млн 305 тысяч 210 рублей.

Ремонт моста начнут с 10 января 2024 года, а окончание запланировано на 1 июля 2025 года. По документам, Белгородспецстрой также будет проводить лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ с обязательным ведением необходимой документации. Компания выполнит обустройство строительной площадки, поставит необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику. А также обустроит на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и выполнения работ.

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#Шебекино#Нежеголь#Госзакупки#Эксклюзив#Госзаказ#Белгород#Татьяна Лукащева#Управление капитального строительства#Ремонт моста
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