Стало известно, кто займётся ремонтом моста через Нежеголь в Шебекинском горокруге

Ремонт моста начнут с 10 января 2024 года, а окончание запланировано на 1 июля 2025 года. По документам, Белгородспецстрой также будет проводить лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ с обязательным ведением необходимой документации. Компания выполнит обустройство строительной площадки, поставит необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику. А также обустроит на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и выполнения работ.