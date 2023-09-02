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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

После страшной аварии под Белгородом загорелись КамАЗ и легковушка

После страшной аварии под Белгородом загорелись КамАЗ и легковушка

2 сентября 2023, 14:05
Фото: Bel.ru
ДТП произошло около 16 часов в субботу, 2 сентября, информации о пострадавших пока нет.
Сюжет
ДТП

Авария произошла на трассе Белгород — Короча в районе Ближней Игуменки в Белгородском районе. После столкновения грузовика и легкового автомобиля обе машины загорелись. О пострадавших и причинах ДТП на момент публикации информации нет.

Напомним, 31 августа в Волоконовском районе в массовой аварии погибли три человека. Также Бел.Ру писало об аварии с военным бензовозом ещё в прошлом году. Родственники погибших пассажиров «Газели» рассказали подробности о расследовании.

Видео: Bel.ru
Под Белгородом в аварии пострадал ребёнок
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#Видео#ДТП#Евгений Грицков#Авария#Пострадавшие#Грузовик#Белгород#Ближняя игуменка#Белгород - Короча
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