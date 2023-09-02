После страшной аварии под Белгородом загорелись КамАЗ и легковушка

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Авария произошла на трассе Белгород — Короча в районе Ближней Игуменки в Белгородском районе. После столкновения грузовика и легкового автомобиля обе машины загорелись. О пострадавших и причинах ДТП на момент публикации информации нет.
Напомним, 31 августа в Волоконовском районе в массовой аварии погибли три человека. Также Бел.Ру писало об аварии с военным бензовозом ещё в прошлом году. Родственники погибших пассажиров «Газели» рассказали подробности о расследовании.