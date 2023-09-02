Пицца со смертью и новые гости на «Белгород в цвету»: главные новости 2 сентября

Еще одной музыкальной группой, которая выступит на фестивале «Белгород в цвету», станет группа «Карманный томик». На её приезд будет потрачено 500 тысяч рублей. Группа из Москвы уже выступала на фестивале «Сплав» в Старом Осколе этим летом. В этом году они выпустили альбом с песнями на стихи Сергея Есенина.