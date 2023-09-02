Пицца со смертью и новые гости на «Белгород в цвету»: главные новости 2 сентября

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Вячеслав Гладков рассказал детали случившегося обстрела в посёлке Уразово 2 сентября. Судьба жителя этого посёлка, который вышел из дома, чтобы забрать доставленную пиццу, оказалась трагической. Во время обстрела со стороны украинской армии, парень получил смертельные ранения от осколков. Также пострадала женщина, которая приехала с пиццей и получила серьезные ранения различных частей тела.
Друг погибшего молодого человека находился внутри дома во время обстрела. Благодаря большим аудиоколонкам, которые стояли на подоконнике, он сумел избежать серьезных ранений. Его раны были обработаны медицинскими работниками, после чего ему было разрешено вернуться домой.
В результате обстрела пострадали также 29 домов и четыре автомобиля. Электричество и газ были восстановлены в посёлке, сейчас же идёт работа по восстановлению интернета.
9 августа на официальном портале для государственных закупок появилась информация о том, что будет проведен ремонт моста через реку Нежеголь на улице Пески в Шебекинском городском округе. Организацией, которая возьмётся за выполнение работ, станет ООО «Белгородспецстрой», как стало известно 28 августа.
Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа». Они обеспечат все необходимые условия для успешной реализации проекта. Общая сумма ремонтных работ составит 51 миллион 305 тысяч 210 рублей.
Начало ремонта запланировано на 10 января 2024 года, а окончание работ ожидается к 1 июлю 2025 года.
Компания, ответственная за ремонт участка дороги Шебекино-Муром-Середа, будет заниматься дорожными работами. Контракт на выполнение этих работ заключили с ООО «Герба». Общая сумма контракта составляет 204,67 млн рублей. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Шебекинского городского округа.
Согласно документам госзакупок, работы должны начаться 10 января 2024 года и завершиться к 1 июля 2024 года. Однако при наличии согласия заказчика работы могут быть выполнены раньше указанного срока.
ООО «Герба» обязано провести лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ. Также они должны обустроить строительную площадку и доставить необходимые материалы, оборудование, изделия и строительную технику. Предусмотрено также временное сооружение на строительной площадке.
Оргкомитет фестиваля с цветами провёл тендер на выступление Эмиля Кадырова и Мари Карне. Фестиваль «Белгород в цвету» пройдет с 8 по 10 сентября в Белгороде. На их выступление будет потрачено 728 тысяч рублей. Дата выступления и другие подробности не указаны в документах, так как закупка заключена с единственным поставщиком.
Кадыров — известный певец и гитарист, участник шоу «Голос» и солист театра «Градский Холл». Он уже выступал в Белгороде в феврале этого года для участников СВО и волонтеров. Мари Карне — популярная певица, которая выиграла конкурс «Утренняя звезда» в десять лет. Они часто исполняют дуэты вместе.
Еще одной музыкальной группой, которая выступит на фестивале «Белгород в цвету», станет группа «Карманный томик». На её приезд будет потрачено 500 тысяч рублей. Группа из Москвы уже выступала на фестивале «Сплав» в Старом Осколе этим летом. В этом году они выпустили альбом с песнями на стихи Сергея Есенина.
Напомним, что на фестивале также выступят группа «Цветы», за чей концерт организаторы заплатят 1,5 млн рублей. Полная программа фестиваля пока не опубликована.