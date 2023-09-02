ООО «Герба» возьмётся за ремонт дорог в Шебекино за 206 миллионов

Управление капитального ремонта Шебекинского городского округа подписало контракт с ООО «Герба» на сумму 204,67 млн рублей. Ремонт улично-дорожной сети планируется из бюджета округа. По документам госзакупки, выполнение работ начнётся с 10 января 2024 года, а окончание запланировано на 1 июля 2024 года. С согласия заказчика завершение выполнения работ возможно в более короткий срок.