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ООО «Герба» возьмётся за работу по ремонту дорог улично-дорожной сети Шебекино

ООО «Герба» возьмётся за ремонт дорог в Шебекино за 206 миллионов

2 сентября 2023, 09:31
Фото: 1MI
ООО «Герба» возьмётся за работу по ремонту дорог улично-дорожной сети Шебекино
Дорожными работами займётся организация, ответственная за ремонт участка дороги Шебекино-Муром-Середа. Контракт был заключён с ООО «Герба».

Управление капитального ремонта Шебекинского городского округа подписало контракт с ООО «Герба» на сумму 204,67 млн рублей. Ремонт улично-дорожной сети планируется из бюджета округа. По документам госзакупки, выполнение работ начнётся с 10 января 2024 года, а окончание запланировано на 1 июля 2024 года. С согласия заказчика завершение выполнения работ возможно в более короткий срок.

Дорожно-строительное предприятие будет обязано провести лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ, выполнить обустройство строительной площадки и поставить на неё необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику. Временные сооружения на площадке и проведение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и т. д. также выполняются ООО «Герба».

Дефекты работ исполнитель будет устранять за свой счёт, а также имеет право привлекать к работе субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25 процентов от основной цены контракта.

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