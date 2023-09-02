На фестивале «Белгород в цвету» выступит группа «Карманный томик»

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Ещё одним музыкальным гостем фестиваля «Белгород в цвету», который пройдёт с 8 по 10 сентября, станет группа «Карманный томик». На приезд музыкантов потратят 500 тысяч рублей. Московская группа выступала этим летом на фестивале «Сплав» в Старом Осколе. В этом году дуэт музыкантов выпустил альбом песен на стихи Сергея Есенина.
Напомним, на фестивале также выступят группа «Цветы», концерт которой обойдётся организаторам в 1,5 млн рублей, а также Эмиль Кадыров и Мари Карне, на чьи выступления потратят 728 тысяч рублей. Полная программа мероприятия пока не публиковалась.