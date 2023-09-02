На фестивале «Белгород в цвету» выступит группа «Карманный томик»

Ещё одним музыкальным гостем фестиваля «Белгород в цвету», который пройдёт с 8 по 10 сентября, станет группа «Карманный томик». На приезд музыкантов потратят 500 тысяч рублей. Московская группа выступала этим летом на фестивале «Сплав» в Старом Осколе. В этом году дуэт музыкантов выпустил альбом песен на стихи Сергея Есенина.