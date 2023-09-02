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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

На фестивале «Белгород в цвету» выступит группа «Карманный томик»

На фестивале «Белгород в цвету» выступит группа «Карманный томик»

2 сентября 2023, 12:40
Фото: Группа "Карманного томика" в ВК
Дирекция фестивалей опубликовала закупку на выступление ещё одних известных музыкантов в рамках фестиваля цветов в областном центре.
Сюжет
Цветы

Ещё одним музыкальным гостем фестиваля «Белгород в цвету», который пройдёт с 8 по 10 сентября, станет группа «Карманный томик». На приезд музыкантов потратят 500 тысяч рублей. Московская группа выступала этим летом на фестивале «Сплав» в Старом Осколе. В этом году дуэт музыкантов выпустил альбом песен на стихи Сергея Есенина.

Напомним, на фестивале также выступят группа «Цветы», концерт которой обойдётся организаторам в 1,5 млн рублей, а также Эмиль Кадыров и Мари Карне, на чьи выступления потратят 728 тысяч рублей. Полная программа мероприятия пока не публиковалась.

Стало известно, кто выступит на фестивале «Белгород в цвету»
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#Евгений Грицков#Цветы#Белгород#Белгород в цвету#Эмиль кадыров#Мари Карне#Карманный томик
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