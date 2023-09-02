Как в Белгородской области защищаются от сибирской язвы

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Специалисты испытательной лаборатории в Белгородской области рассказали о мерах, которые принимаются для предотвращения появления сибирской язвы. В активном использовании новых вакцин и проведении радиологических исследований заключается секрет борьбы с этим заболеванием. История сибирской язвы уходит своими корнями в далекое прошлое, но благодаря вакцинации мы можем защититься от неё.
За последние годы в Белгородской области случаи заражения сибирской язвой у животных не были зарегистрированы. Хотя 841 случай был зафиксирован с 1941 до 2000 года. У людей заболевание также в новом веке не было выявлено. Самые частые случаи заражения происходили в Красногвардейском районе из-за пути миграции животных.
Последний случай сибирской язвы на территории Белгородской области был зарегистрирован в 2016 году. Однако в Воронежской области был выявлен очаг заболевания, что вызывает у специалистов стыд, так как существует вакцина, которая может предотвратить заражение животных и людей. В Воронеже не провели необходимые мероприятия: животное было убито без присутствия ветеринарного врача, экспертиза не проводилась, а мясо без документов попало на рынок.
Сибирская язва является одной из самых стабильных бактерий, споры которой могут сохраняться до ста лет. В Белгородской области регулярно проводят проверки потенциально опасных мест. Проводится также подомовой обход для выявления незарегистрированных животных. Жители Белгородской области теперь сами обращаются с информацией о скоте. Также осуществляется контроль на рынках продуктов питания, чтобы исключить незаконную продажу мяса без документов.
Жителям рекомендуется быть внимательными при покупке мяса: требовать предъявления документов и искать ветеринарное клеймо. Также важно тщательно обрабатывать продукты питания дома и проводить термическую обработку. Соблюдение всех условий гарантирует отсутствие заболевания.
Для определения сибирской язвы используется ПЦР-исследование, которое позволяет обнаружить ДНК и РНК бактерий. Это новое исследование, которое проводится за несколько часов. Бактериологическое исследование, в свою очередь, требует нескольких месяцев.
Виктория Невзорова объяснила, что сибирская язва распространяется очень быстро и представляет опасность. Заболевание имеет три основные формы: кожную, лёгочную и кишечную. Кожная форма является наименее серьёзной, а лёгочная — наиболее тяжёлой. Она также отметила, что кишечная форма чаще возникает при употреблении продуктов животного происхождения.
Это бактериальное заболевание, которое может быть вылечено антибиотиками. Несмотря на то, что оно быстро распространяется, если сибирская язва обнаружена вовремя и не является лёгочной формой, можно вылечить человека.
Заражение происходит не через пищу, а непосредственно через контакт с животными — через кожу, слизь и дыхание. Люди, которые работают с сибирской язвой, обязательно прививаются ежегодно.
Отдел быстрого реагирования занимается поиском особо опасных заболеваний в пробах. Они проводят множество исследований, используя метод ПЦР, чтобы определить наличие сибирской язвы. В прошлом году они провели большое количество исследований, включая вспышки гриппа птиц и африканской чумы свиней.
Сибирская язва вызывается бактерией Bacillus Anthracis, которая имеет несколько видов. Лабораторная диагностика включает микроскопическое исследование, культивацию на питательных средах, ПЦР-диагностику и реакцию преципитации.
Крупный и мелкий рогатый скот чаще всего заболевает сибирской язвой в летний и осенний период, когда выходит на пастбища. Погодные условия, такие как ливневые дожди, могут быть провоцирующим фактором для заражения.
Директор Белгородского филиала Центра охраны здоровья животных Ольга Заховайко сообщила, что в России разрабатывается много отечественных вакцин, но пока они вызывают недоверие у жителей. Она отметила, что вреда от этих вакцин не будет, максимум — они просто не подействуют.
В целом ситуация с опасными заболеваниями в Белгородской области благополучная. Присутствуют лишь некоторые случаи бешенства и не было случаев африканской чумы свиней или гриппа птиц.