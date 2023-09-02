Как в Белгородской области защищаются от сибирской язвы

Последний случай сибирской язвы на территории Белгородской области был зарегистрирован в 2016 году. Однако в Воронежской области был выявлен очаг заболевания, что вызывает у специалистов стыд, так как существует вакцина, которая может предотвратить заражение животных и людей. В Воронеже не провели необходимые мероприятия: животное было убито без присутствия ветеринарного врача, экспертиза не проводилась, а мясо без документов попало на рынок.