Кадыров и Карне выступят на фестивале «Белгород в цвету»

Кадыров — известный певец и гитарист, участник шоу «Голос» и солист театра «Градский Холл». Он уже выступал в Белгороде — в феврале этого года он спел песни для участников СВО и волонтёров. Мари Карне — эстрадная певица, которая ещё в десять лет выиграла конкурс «Утренняя звезда». Поёт в том числе и дуэтом с Эмилем Кадыровым.