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Published Сегодня, 12:39

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Кадыров и Карне выступят на фестивале «Белгород в цвету»

Кадыров и Карне выступят на фестивале «Белгород в цвету»

2 сентября 2023, 12:39
Фото: Сообщество Мари Карне в ВК
Дирекция фестивалей проводит закупку на выступление на фестивале цветов Эмиля Кадырова и Мари Карне.

На фестивале «Белгород в цвету», который пройдёт в областном центре с 8 по 10 сентября, выступят известные певцы Эмиль Кадыров и Мари Карне. На их выступление готовы потратить 728 тысяч рублей. Конкретная дата выступления и другие подробности в документах закупки не указаны, потому что она заключена с единственным поставщиком.

Кадыров — известный певец и гитарист, участник шоу «Голос» и солист театра «Градский Холл». Он уже выступал в Белгороде — в феврале этого года он спел песни для участников СВО и волонтёров. Мари Карне — эстрадная певица, которая ещё в десять лет выиграла конкурс «Утренняя звезда». Поёт в том числе и дуэтом с Эмилем Кадыровым.

Напомним, ранее стало известно, что на фестивале «Белгород в цвету» выступит легендарная группа «Цветы» Стаса Намина, созданная ещё в 1969 году. Будет и ещё один музыкальный сюрприз для белгородцев, о котором Бел.Ру расскажет в следующих публикациях.

Стало известно, кто выступит на фестивале «Белгород в цвету»
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#Евгений Грицков#Фестиваль#Белгородцы#Выступление#Музыка#Белгород в цвету#Эмиль кадыров#Мари Карне
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