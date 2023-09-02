Кадыров и Карне выступят на фестивале «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
На фестивале «Белгород в цвету», который пройдёт в областном центре с 8 по 10 сентября, выступят известные певцы Эмиль Кадыров и Мари Карне. На их выступление готовы потратить 728 тысяч рублей. Конкретная дата выступления и другие подробности в документах закупки не указаны, потому что она заключена с единственным поставщиком.
Кадыров — известный певец и гитарист, участник шоу «Голос» и солист театра «Градский Холл». Он уже выступал в Белгороде — в феврале этого года он спел песни для участников СВО и волонтёров. Мари Карне — эстрадная певица, которая ещё в десять лет выиграла конкурс «Утренняя звезда». Поёт в том числе и дуэтом с Эмилем Кадыровым.
Напомним, ранее стало известно, что на фестивале «Белгород в цвету» выступит легендарная группа «Цветы» Стаса Намина, созданная ещё в 1969 году. Будет и ещё один музыкальный сюрприз для белгородцев, о котором Бел.Ру расскажет в следующих публикациях.