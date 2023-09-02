Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью утром 2 сентября

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По сообщению Министерства обороны Российской Федерации утром 2 сентября Белгородскую область пытались атаковать со стороны Украины двумя беспилотными летательными аппаратами самолётного типа. Оба беспилотника были перехвачены в небе над регионом.
О возможных последствиях на земле не сообщается, как и то, были ли БПЛА сбиты ПВО или остановлены с помощью РЭБ.
Неспокойным было и утро 1 сентября, когда в белгородском приграничье тоже сбили украинский беспилотник, похожий на небольшой самолёт.