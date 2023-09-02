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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью утром 2 сентября

Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью утром 2 сентября

2 сентября 2023, 07:18
Фото: Midjourney
Первые выходные осени в регионе начались уже почти традиционным сообщением об атаке БПЛА самолётного типа.
Сюжет
Пво

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации утром 2 сентября Белгородскую область пытались атаковать со стороны Украины двумя беспилотными летательными аппаратами самолётного типа. Оба беспилотника были перехвачены в небе над регионом.
О возможных последствиях на земле не сообщается, как и то, были ли БПЛА сбиты ПВО или остановлены с помощью РЭБ.

Неспокойным было и утро 1 сентября, когда в белгородском приграничье тоже сбили украинский беспилотник, похожий на небольшой самолёт.

О беспилотниках над Белгородской областью с начала СВО сообщили около 300 раз
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Украина#Беспилотник#Пво#Министерство обороны#Белгород#РЭБ
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