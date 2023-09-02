Baza: Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По посёлку в белгородском приграничье выпустили несколько снарядов из РСЗО. Один из них попал в частный дом в центре посёлка. Один 25-летний мужчина погиб, 24-летний мужчина и 46-летняя женщина получили ранения.
У женщины осколочные ранения лица, шеи, спины и рук, а также перелом руки, мужчине осколки попали в грудь. Пострадавших отвезли в больницу, им оказывается медицинская помощь.
Напомним, при обстреле Уразово 26 августа были ранены шесть человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.