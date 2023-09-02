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Published Сегодня, 11:16

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Updated Сегодня, 11:18

Baza: Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской области

Baza: Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской области

2 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Днём 2 сентября ВСУ обстреляли посёлок Уразово из ракетных систем залпового огня. Есть пострадавшие.
Сюжет
Обстрел

По посёлку в белгородском приграничье выпустили несколько снарядов из РСЗО. Один из них попал в частный дом в центре посёлка. Один 25-летний мужчина погиб, 24-летний мужчина и 46-летняя женщина получили ранения.

У женщины осколочные ранения лица, шеи, спины и рук, а также перелом руки, мужчине осколки попали в грудь. Пострадавших отвезли в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, при обстреле Уразово 26 августа были ранены шесть человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Фото: Telegram "Уразовский вестник"
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Пострадавшие#Уразово#Обстрел#ВСУ#РСЗО
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