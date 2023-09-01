Закрытая линейка по ту сторону изгороди: Белгород отмечает День знаний

В целях безопасности учащихся у входа образовательных учреждений дежурили сотрудники охраны и полиции, которые пропускали родителей и родственников школьников исключительно по предъявлению документов, подтверждающих личность (паспорт либо водительские права). Несмотря на предупреждения о подобных мерах безопасности на родительских собраниях к 1 сентября, многие либо забыли об этом, либо услышали в первый раз. Поэтому для некоторых взрослых подобное стало поводом для беспокойства и небольших ссор. Однако «тревожная» волна оставшихся за забором быстро успокоилась и согласилась с этой необходимостью — благополучие детей всё-таки на первом месте. Так что в роли потерпевших и страдающих на торжественных линейках остались только отдельные клумбы, принимавшие зрителей.