Закрытая линейка по ту сторону изгороди: Белгород отмечает День знаний

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В этом учебном году белгородские школы вернулись к очному обучению, пусть и с оговорками. Поэтому торжественные линейки для школьников сегодня также проводятся очно. Посменно и в «закрытом» формате. Даже для некоторых родителей.
В целях безопасности учащихся у входа образовательных учреждений дежурили сотрудники охраны и полиции, которые пропускали родителей и родственников школьников исключительно по предъявлению документов, подтверждающих личность (паспорт либо водительские права). Несмотря на предупреждения о подобных мерах безопасности на родительских собраниях к 1 сентября, многие либо забыли об этом, либо услышали в первый раз. Поэтому для некоторых взрослых подобное стало поводом для беспокойства и небольших ссор. Однако «тревожная» волна оставшихся за забором быстро успокоилась и согласилась с этой необходимостью — благополучие детей всё-таки на первом месте. Так что в роли потерпевших и страдающих на торжественных линейках остались только отдельные клумбы, принимавшие зрителей.
В остальном — всё как и всегда. Приветственные и напутствующие слова от педагогов, яркие цветы и улыбки, песни и праздничное настроение.
День знаний в этом году вернулся живым, настоящим праздником, впечатлений от которого, как и раньше, много. Даже с ограничениями. Один из родителей по ту сторону изгороди поделился с нами мнением об этом.
Я думаю, что у них всё просто по-своему. Но радости и эмоциональных переживаний от этого не меньше. Всё будет хорошо!
Максим, отец первоклассницы.
1 сентября волнений и эмоций и правда много. Это касается в первую очередь и самих педагогов. Классные руководители были очень рады вновь увидеть своих учеников, отчего им не терпелось поскорее вернуться в родные классы и пообщаться. Как, например, в гимназии №22:
Юлия Станиславовна! Не неситесь как учебный год. Успеете, ещё детей половину не забрали!