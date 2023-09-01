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1 сентября

За парты 1 сентября в Белгороде сядут 3,6 тысячи первоклассников

1 сентября 2023, 06:38
Фото: Midjourney
1 сентября
1 сентября в областном центре началось очное обучение. Мэр Валентин Демидов рассказал, сколько человек в этом году стали первоклассниками и выпускниками.
Сюжет
Школы

С 1 сентября школы в Белгороде начали работать очно. Сегодня впервые за парты сядут 3,6 тысячи детей. В одиннадцатый класс при этом перешли более 1,2 тысячи учеников.

Ранее Бел.Ру выяснило, какие изменения произошли с ценами на цветы ко Дню знаний. Продавцы в специализированных магазинах рассказали, что стоимость букетов по сравнению с сентябрём прошлого года изменилась несущественно. Как отмечают продавцы, разница составила примерно 10%. Цены выросли примерно на 20 рублей.

В конце августа министр образования области Андрей Милёхин рассказал о готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Дистанционно учиться будут дети из школ, которые находятся менее чем в 20-километровой зоне от границы. Также в этом году решили перейти на кабинетную систему. За каждым классом закрепят отдельное помещение.

Белгородский министр рассказал о готовности школ к началу нового учебного года
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