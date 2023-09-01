За парты 1 сентября в Белгороде сядут 3,6 тысячи первоклассников

В конце августа министр образования области Андрей Милёхин рассказал о готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Дистанционно учиться будут дети из школ, которые находятся менее чем в 20-километровой зоне от границы. Также в этом году решили перейти на кабинетную систему. За каждым классом закрепят отдельное помещение.