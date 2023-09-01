Вячеслава Гладкова переводят в Калужскую область?

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
«Пишут, что Вас переводят в Калужскую область. Это правда или фейк? Как мы без вас?», — спросила белгородка Ольга.
Не переживайте! У нас с вами столько планов! Мы ещё только начали! Всё ещё впереди! И вместе!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 21 августа глава региона опровергал информацию о том, что в Белгородскую область должна зайти украинская ДРГ. Также он уверил местных жителей в том, что число обстрелов региона со стороны Украины не увеличивается. Значит, им не нужно думать о том, что в скором времени придётся покинуть свои дома.