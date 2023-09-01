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Published Сегодня, 16:29

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Вячеслав Гладков опроверг информацию о переводе в Калужскую область

Вячеслава Гладкова переводят в Калужскую область?

1 сентября 2023, 16:29
Фото: Bel.ru

Вячеслав Гладков опроверг информацию о переводе в Калужскую область

1 сентября губернатора Белгородской области спросили в соцсетях, правдивы ли сообщения о том, что его переводят в Калужскую область. Глава региона опроверг эту информацию.

«Пишут, что Вас переводят в Калужскую область. Это правда или фейк? Как мы без вас?», — спросила белгородка Ольга.

Не переживайте! У нас с вами столько планов! Мы ещё только начали! Всё ещё впереди! И вместе!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 21 августа глава региона опровергал информацию о том, что в Белгородскую область должна зайти украинская ДРГ. Также он уверил местных жителей в том, что число обстрелов региона со стороны Украины не увеличивается. Значит, им не нужно думать о том, что в скором времени придётся покинуть свои дома.

Фото: Скриншот ВКонтакте
Гладков опроверг слухи про увеличение обстрелов и заход украинской ДРГ в область
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#Общество#Белгородская область#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Фейки
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