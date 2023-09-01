Вячеслав Гладков рассказал о подарках первоклассникам Белгородской области

Напомним, сегодня, 1 сентября, первоклассникам Белгородской области вручили подарки — красочные альбомы с наклейками. В сентябре 2023 года за парты школы сядут больше 17 тысяч первоклассников, 3,6 тысяч из них живут в Белгороде.