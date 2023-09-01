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Вячеслав Гладков рассказал о подарках первоклассникам Белгородской области

Вячеслав Гладков рассказал о подарках первоклассникам Белгородской области

1 сентября 2023, 19:30
Фото: Midjourney
1 сентября первоклассникам региона вручили памятные подарки — красочные альбомы с наклейками, которые дети должны заполнить и сохранить в семейном архиве. Губернатор в прямом эфира рассказал о том, как они создавались.

Местная жительница поблагодарила главу региона за памятные альбомы. Вячеслава Гладкова тронули тёплые слова, и он решил рассказать, как большая команда сотрудников правительства Белгородской области трудилась над этим альбомом.

Огромный коллектив работал над этим подарком. Рад, что он вам понравился. Честно говорю, с Андреем Милёхиным (министр образования региона — прим. ред.) спорили, пытались сделать много каких-то маленьких и больших вещей, чтобы детям было интересно. Чтобы альбом остался в вашем семейном архиве. Там каждая страничка сделана так, чтобы любовь была осязаемая. И память о друзьях и первых шагах в школе осталась навсегда.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, сегодня, 1 сентября, первоклассникам Белгородской области вручили подарки — красочные альбомы с наклейками. В сентябре 2023 года за парты школы сядут больше 17 тысяч первоклассников, 3,6 тысяч из них живут в Белгороде.

Для первоклассников Белгородской области 1 сентября подготовили сюрприз
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#Белгородская область#Подарки#Школьник#Первоклассники#Белгород#Вячеслав Гладков#Подарки детям
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