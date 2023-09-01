Вячеслав Гладков рассказал о подарках первоклассникам Белгородской области

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Местная жительница поблагодарила главу региона за памятные альбомы. Вячеслава Гладкова тронули тёплые слова, и он решил рассказать, как большая команда сотрудников правительства Белгородской области трудилась над этим альбомом.
Огромный коллектив работал над этим подарком. Рад, что он вам понравился. Честно говорю, с Андреем Милёхиным (министр образования региона — прим. ред.) спорили, пытались сделать много каких-то маленьких и больших вещей, чтобы детям было интересно. Чтобы альбом остался в вашем семейном архиве. Там каждая страничка сделана так, чтобы любовь была осязаемая. И память о друзьях и первых шагах в школе осталась навсегда.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, сегодня, 1 сентября, первоклассникам Белгородской области вручили подарки — красочные альбомы с наклейками. В сентябре 2023 года за парты школы сядут больше 17 тысяч первоклассников, 3,6 тысяч из них живут в Белгороде.