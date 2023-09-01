Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Военный суд приступит к слушанию дела о «внезапном» нападении на Белгородскую область

Военный суд приступит к слушанию дела о «внезапном» нападении на Белгородскую область

1 сентября 2023, 07:45
Фото: 1MI
В уголовном деле фигурируют имена двух офицеров, которые нарушили правила боевого дежурства, что привело к гибели личного состава и повреждению техники. Подробности сообщает ТАСС.
Сюжет
Пожар

Второй Западный окружной военный суд приступит к слушанию уголовного дела в отношении двоих офицеров о нарушении правил боевого дежурства. В результате непредотвращённого нападения погиб личный состав и повреждена техника в Белгородской области.

В пресс-службе суда пояснили, что материалы дела против российских офицеров распределены судье, однако дата самого заседания ещё не назначена. Обвиняют фигурантов в нарушении правил боевого дежурства. Случилось происшествие в Белгородской области в апреле 2022 года.

Также уточняется, что подсудность для рассмотрения дела определил Кассационный военный суд в Новосибирске. Если офицеров признают виновными, то они могут отправиться в колонию на десять лет.

О том, что офицеров будут судить за непредотвращённое нападение ВСУ, стало известно в августе. В основу дела легли события, произошедшие 27 апреля 2022 года. Тогда прозвучали взрывы в районе села Старая Нелидовка. После этого начался пожар. Загорелся склад боеприпасов.

Внезапное нападение: в чём обвиняют офицеров после атаки ВСУ на Белгородскую область?
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков сообщил о крупном пожаре под Белгородом после взрывовОфицера обвинили в непредотвращённом нападении ВСУ на Белгородскую областьЕсть повреждения: стали известны последствия взрыва в Белгороде
#Белгородская область#Пожар#Уголовное дело#Суд#Нападение#Военные#Наталья Корявых#ВСУ#Склад боеприпасов#СВО#Взрывы
Подпишитесь
Не острый дефицит: кого ищут для работы в белгородском УМВД
Сегодня, 08:27
Уже не на Харгоре: колесо обозрения в Белгороде снова поменяло место
Сегодня, 08:24
Как отметили День знаний в белгородском приграничье?
Сегодня, 12:06
Иностранцы в Белгородской области, в основном, воруют: о преступности мигрантов
Сегодня, 08:48
Что происходит с выплатами фонда «Совершеннолетие» в Белгородской области?
Сегодня, 14:05
За парты 1 сентября в Белгороде сядут 3,6 тысячи первоклассников
Сегодня, 06:38