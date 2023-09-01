Военный суд приступит к слушанию дела о «внезапном» нападении на Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Второй Западный окружной военный суд приступит к слушанию уголовного дела в отношении двоих офицеров о нарушении правил боевого дежурства. В результате непредотвращённого нападения погиб личный состав и повреждена техника в Белгородской области.
В пресс-службе суда пояснили, что материалы дела против российских офицеров распределены судье, однако дата самого заседания ещё не назначена. Обвиняют фигурантов в нарушении правил боевого дежурства. Случилось происшествие в Белгородской области в апреле 2022 года.
Также уточняется, что подсудность для рассмотрения дела определил Кассационный военный суд в Новосибирске. Если офицеров признают виновными, то они могут отправиться в колонию на десять лет.
О том, что офицеров будут судить за непредотвращённое нападение ВСУ, стало известно в августе. В основу дела легли события, произошедшие 27 апреля 2022 года. Тогда прозвучали взрывы в районе села Старая Нелидовка. После этого начался пожар. Загорелся склад боеприпасов.