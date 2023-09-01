В Старом Осколе водитель выгнал из автобуса 10-летнюю школьницу

Губернатор согласился, что ситуация некрасивая. Он отметил, что водитель в какой-то степени прав, ведь за проезд нужно платить, но поступать так с детьми, тем более в праздничный день, нельзя. Вячеслав Гладков дал поручение главе Старооскольского округа Андрею Чеснокову разобраться в этом вопросе.