В Старом Осколе водитель выгнал из автобуса 10-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
1 сентября был радостным не для всех школьников: и дело не в начале обучения. В Старом Осколе 10-летняя школьница утром пыталась доехать в школу на линейку, но посадка в автобус закончилась слезами и неприятным осадком для всей её семьи.
“Села в маршрутку №30, и первая остановка — у неё не прошла карта. Водитель выгнал ребёнка из автобуса: она сидела и плакала, пока мама не вызвала такси. Я хотела бы наказать через суд перевозчика и наказать горе-водителя. Жалоба отправлена мэру Чеснокову», — написала тётя девочки Галина.
Губернатор согласился, что ситуация некрасивая. Он отметил, что водитель в какой-то степени прав, ведь за проезд нужно платить, но поступать так с детьми, тем более в праздничный день, нельзя. Вячеслав Гладков дал поручение главе Старооскольского округа Андрею Чеснокову разобраться в этом вопросе.
Испортили и ребёнку, и родителям, и вам всё настроение. Самое главное — быть в любой ситуации человеком и понимать, что если есть проблема, она может оказаться не только у соседа, но и у нас с вами, у каждого. Никто от этого не застрахован. Андрею Чеснокову поручение дал, он сейчас разбирается в этом вопросе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области