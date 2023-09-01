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Published Сегодня, 18:26

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В Старом Осколе водитель выгнал из автобуса 10-летнюю школьницу

В Старом Осколе водитель выгнал из автобуса 10-летнюю школьницу

1 сентября 2023, 18:26
Фото: Bel.ru
Историей с губернатором Белгородской области поделилась тётя девочки. Женщина хочет наказать перевозчика и водителя через суд за такое поведение.

1 сентября был радостным не для всех школьников: и дело не в начале обучения. В Старом Осколе 10-летняя школьница утром пыталась доехать в школу на линейку, но посадка в автобус закончилась слезами и неприятным осадком для всей её семьи.

Села в маршрутку №30, и первая остановка — у неё не прошла карта. Водитель выгнал ребёнка из автобуса: она сидела и плакала, пока мама не вызвала такси. Я хотела бы наказать через суд перевозчика и наказать горе-водителя. Жалоба отправлена мэру Чеснокову», — написала тётя девочки Галина.

Губернатор согласился, что ситуация некрасивая. Он отметил, что водитель в какой-то степени прав, ведь за проезд нужно платить, но поступать так с детьми, тем более в праздничный день, нельзя. Вячеслав Гладков дал поручение главе Старооскольского округа Андрею Чеснокову разобраться в этом вопросе.

Испортили и ребёнку, и родителям, и вам всё настроение. Самое главное — быть в любой ситуации человеком и понимать, что если есть проблема, она может оказаться не только у соседа, но и у нас с вами, у каждого. Никто от этого не застрахован. Андрею Чеснокову поручение дал, он сейчас разбирается в этом вопросе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Общество#Старый Оскол#Автобусы#День знаний#Школьница#Ася Дугнист#Вячеслав Гладков#Андрей чесноков#Водитель автобуса#Общественный транпсорт
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