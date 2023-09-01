В городе Черноземья строят аэропорт, чтобы защитить Москву от дронов

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Чтобы защищать Москву от атак дронов, Минобороны РФ решило построить аэропорт в Орле. Подобные объекты строятся на фоне участившихся атак на столицу.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте по строительству объектов противовоздушной обороны. Один из практически завершённых находится в Орле, пишет издание.
В городе не успели завершить обустройство авиаузла, как уже один из вертолётов сбил дрон противника. Судя по всему, речь о беспилотнике, который обезвредили во Мценском районе Орловской области.
«Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — говорил Собянин.
Авиаузлы строят на фоне участившихся атак БПЛА на столицу. Более того, такого рода объекты можно оборудовать в кратчайшие сроки.