Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В городе Черноземья строят аэропорт, чтобы защитить Москву от дронов

В городе Черноземья строят аэропорт, чтобы защитить Москву от дронов

1 сентября 2023, 09:56
Фото: 1MI
В Орле Минобороны решило построить аэропорт для защиты столицы от атак беспилотников. Подобные объекты строятся на фоне участившихся ударов по Москве, пишет «Орелtimes».

Чтобы защищать Москву от атак дронов, Минобороны РФ решило построить аэропорт в Орле. Подобные объекты строятся на фоне участившихся атак на столицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте по строительству объектов противовоздушной обороны. Один из практически завершённых находится в Орле, пишет издание.

В городе не успели завершить обустройство авиаузла, как уже один из вертолётов сбил дрон противника. Судя по всему, речь о беспилотнике, который обезвредили во Мценском районе Орловской области.

«Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — говорил Собянин.

Авиаузлы строят на фоне участившихся атак БПЛА на столицу. Более того, такого рода объекты можно оборудовать в кратчайшие сроки.

В соседнем с Белгородской областью регионе беспилотник ВСУ прилетел в уличный туалет
Узнать подробнее
Читайте также:
В этот раз — не Белгород: что известно о ночной атаке беспилотников на регионы РФБеспилотник ВСУ врезался в жилой дом: выбиты стёкла, повреждены здания в КурскеМинобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике в Белгородской области
#Москва#Беспилотник#Орловская область#Наталья Корявых#Минобороны#Спецоперация#СВО#Сергей Собянин#Аэропорты
Подпишитесь
Не острый дефицит: кого ищут для работы в белгородском УМВД
Сегодня, 08:27
Уже не на Харгоре: колесо обозрения в Белгороде снова поменяло место
Сегодня, 08:24
Как отметили День знаний в белгородском приграничье?
Сегодня, 12:06
Иностранцы в Белгородской области, в основном, воруют: о преступности мигрантов
Сегодня, 08:48
Что происходит с выплатами фонда «Совершеннолетие» в Белгородской области?
Сегодня, 14:05
За парты 1 сентября в Белгороде сядут 3,6 тысячи первоклассников
Сегодня, 06:38