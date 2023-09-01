В детсаду под Белгородом детей вынуждают спать по очереди

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
«Мои детки посещают Беловский детский сад. Дело в том, что в одной группе находятся две группы: подготовительная и средняя. Численность группы — 43 ребёнка. Детей продолжают принимать. Второй этаж не функционирует. Помещение группы, количество кроватей и шкафчиков не рассчитано на данное количество. Вопрос: дети должны спать по очереди? Кушать тоже в два потока? Как это должно происходить?» — недоумевает белгородка Олеся.
Вячеслав Гладков отправил на место заместителя министра образования Белгородской области, чтобы он на месте разобрался в ситуации и доложил главе региона, что там происходит. В детский сад он придёт в понедельник, 4 сентября. После его доклада власти будут принимать меры для исправления сложившегося положения.
Напомним, ранее белгородцы жаловались на школу в селе Беловское, так как переживают за обеспечение безопасного обучения в ней. В школе до сих пор не оклеены окна бронеплёнкой, первые этажи не заложены мешками с песком, и верхний второй этаж используется для занятий детей.