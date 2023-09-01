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В детсаду под Белгородом детей вынуждают спать по очереди

В детсаду под Белгородом детей вынуждают спать по очереди

1 сентября 2023, 19:15
Фото: Bel.ru
Жительница села Беловское Белгородского района написала губернатору жалобу на местный детский сад, одна группа которого насчитывает 43 ребёнка, хотя нет ни кроватей, ни шкафчиков для такого количества детей.
Сюжет
Дети
«Мои детки посещают Беловский детский сад. Дело в том, что в одной группе находятся две группы: подготовительная и средняя. Численность группы — 43 ребёнка. Детей продолжают принимать. Второй этаж не функционирует. Помещение группы, количество кроватей и шкафчиков не рассчитано на данное количество. Вопрос: дети должны спать по очереди? Кушать тоже в два потока? Как это должно происходить?» — недоумевает белгородка Олеся.

Вячеслав Гладков отправил на место заместителя министра образования Белгородской области, чтобы он на месте разобрался в ситуации и доложил главе региона, что там происходит. В детский сад он придёт в понедельник, 4 сентября. После его доклада власти будут принимать меры для исправления сложившегося положения.

Напомним, ранее белгородцы жаловались на школу в селе Беловское, так как переживают за обеспечение безопасного обучения в ней. В школе до сих пор не оклеены окна бронеплёнкой, первые этажи не заложены мешками с песком, и верхний второй этаж используется для занятий детей.

Бронеплёнку для школ Белгородской области будут везти до середины сентября
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#Общество#Белгородский район#Дети#Нарушения#Детсад#Вячеслав Гладков#Беловское
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