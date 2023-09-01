В детсаду под Белгородом детей вынуждают спать по очереди

Напомним, ранее белгородцы жаловались на школу в селе Беловское, так как переживают за обеспечение безопасного обучения в ней. В школе до сих пор не оклеены окна бронеплёнкой, первые этажи не заложены мешками с песком, и верхний второй этаж используется для занятий детей.