В Белгородской области насчитали более 17 тысяч первоклассников

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
На сегодняшний день в регионе проживает 282,1 тысячи детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет. Школьников в Белгородской области насчитывается 187,2 тысячи.
Сегодня, 1 сентября, первый раз в первый класс отправились 17,8 тысячи детей: среди них насчитывается 9,2 тысячи мальчиков и 8,6 тысячи девочек.
По итогам Всероссийской переписи населения, которая прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года, белгородцы в возрасте от 15 лет имели следующее образование:
Отметим, что в Белгороде в этом году насчитывается 3,6 тысячи первоклассников. Новый учебный год в городе начался в формате очного обучения.