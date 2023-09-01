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В Белгородской области насчитали более 17 тысяч первоклассников

В Белгородской области насчитали более 17 тысяч первоклассников

1 сентября 2023, 11:43
Фото: Midjourney
Всего в регионе по состоянию на 1 сентября проживает 282 тысячи детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет. Праздничной статистикой ко Дню знаний поделились в Белгородстате.

На сегодняшний день в регионе проживает 282,1 тысячи детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет. Школьников в Белгородской области насчитывается 187,2 тысячи.

Сегодня, 1 сентября, первый раз в первый класс отправились 17,8 тысячи детей: среди них насчитывается 9,2 тысячи мальчиков и 8,6 тысячи девочек.

По итогам Всероссийской переписи населения, которая прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года, белгородцы в возрасте от 15 лет имели следующее образование:

  • высшее профессиональное, в том числе послевузовское — 253 человека из 1000;
  • среднее профессиональное — 456 человек из 1000;
  • основное общеее — 84 человека из 1000;
  • начальное — 18 человек из 1000;
  • без начального образования — два человека из 1000.

Отметим, что в Белгороде в этом году насчитывается 3,6 тысячи первоклассников. Новый учебный год в городе начался в формате очного обучения.

Статистика Белгородстата ко Дню знанийСтатистика Белгородстата ко Дню знаний
Статистика Белгородстата ко Дню знаний
Фото: Белгородстат
За парты 1 сентября в Белгороде сядут 3,6 тысячи первоклассников
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