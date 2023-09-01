В Белгороде переносят концерт ещё одной звезды?

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Стало известно, что в Белгород, возможно, не приедет ещё один исполнитель. Концерт певицы Zivert в «Белгород-Арене», который был запланирован на 29 сентября, отменили. Об этом рассказал продюсер певицы Богдан Леонович.
По словам Леоновича, «Белгород переносится». Так он ответил одному из подписчиков исполнительницы, который поинтересовался датой шоу под одним из постов. О причинах переноса не сообщается, как и о том, на какую дату перенесли выступление.
Добавим, что на концертном сайте певицы Белгород всё ещё стоит в графике. Более того, до сих пор на указанную дату можно купить билеты. За них просят 2 тыс. рублей. На сайте kassir.ru продажа билетов также ещё не приостановлена.
Ранее сообщалось, что выступать в Белгород не приедет Григорий Лепс. Концерт был запланирован на 29 апреля, однако его решили перенести. Пока выступление обещают провести 29 ноября.