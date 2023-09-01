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В АО «Белводоканал» назначили нового руководителя из Ставрополья

В АО «Белводоканал» назначили нового руководителя из Ставрополья

1 сентября 2023, 15:00
Фото: 1MI
Новый гендиректор АО «Белводоканал» до назначения работал в подобной же структуре в Ставропольском крае. Ранее акционерным обществом в Белгороде руководил Дмитрий Ряполов.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в АО «Белводоканал» назначили нового руководителя. Им стал Андрей Колесников. Ранее он временно исполнял обязанности генерального директора в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

До Колесникова организацией в Белгороде руководил с 2020 по 2023 год Дмитрий Ряполов, а до него пост занимал Сергей Тараканов.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Белгородский водоканал» работает в областном центре с 2017 года. Отрасль — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 18 млн рублей, а чистые активы — 610 млн рублей.

В 2022 году АО «Белгородский водоканал» заключило один контракт на поставку станций водоподготовки для модернизации существующих систем централизованного водоснабжения Борисовского, Грайворонского, Ивнянского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, Яковлевского и Вейделевского муниципалитетов. Сумма договора составила 362 млн рублей. Заказчик — ГУП «Белоблводоканал».

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