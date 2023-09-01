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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Беспилотник

Утро 1 сентября под Белгородом началось неспокойно: сработала система ПВО

1 сентября 2023, 05:54
Фото: Midjourney
Беспилотник

В Белгородском районе сбили беспилотник

Система ПВО сработала утром 1 сентября. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Утром 1 сентября в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. Произошло это, по информации Минобороны РФ, около 07:30.

По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. Информация ещё уточняется.

Напомним, что 30 августа в Белгородской области насчитали почти 80 прилётов. Повреждения получили дом, инфраструктурный объект, линии электропередачи. Раненых среди мирных жителей не было.

В тот же день массированной атаке беспилотников подверглись сразу несколько регионов. Среди них были и расположенные недалеко от Белгородской области субъекты РФ.

Громкие звуки над Белгородом и районом связаны с работой системы ПВО
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