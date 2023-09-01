Утро 1 сентября под Белгородом началось неспокойно: сработала система ПВО

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 06:41
Утром 1 сентября в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа. Произошло это, по информации Минобороны РФ, около 07:30.
По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. Информация ещё уточняется.
Напомним, что 30 августа в Белгородской области насчитали почти 80 прилётов. Повреждения получили дом, инфраструктурный объект, линии электропередачи. Раненых среди мирных жителей не было.
В тот же день массированной атаке беспилотников подверглись сразу несколько регионов. Среди них были и расположенные недалеко от Белгородской области субъекты РФ.