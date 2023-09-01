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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Бал

Цветочный бал организуют в Белгороде к «цветочному» фестивалю

1 сентября 2023, 12:34
Фото: 1MI
Бал

В Белгороде готовятся к Балу цветов

Бал проведут 9 сентября в рамках фестиваля «Белгород в цвету», сообщили в региональном правительстве.

Принять участие в концертной и конкурсной программах Бала цветов смогут все желающие белгородцы в возрасте от 14 до 85 лет, увлекающиеся танцами, вокалом и публичными выступлениями с поэтическими или прозаическими текстами.

В программу цветочного бала входят бальные танцы, конкурс чтецов, исполнителей романсов и рукодельниц по шляпкам. Все участники обязательно должны быть одеты в классическом стиле с учётом цветочной концепции бала.

В Белгороде уже состоялась первая репетиция мероприятия: зарегистрированные участники под руководством хореографов учились танцевать полонез, падеграс, русский вальс, польку и кадриль. Подобные мастер-классы хореографы устроят для всех белгородцев 2 и 3 сентября.

Сам Бал цветов пройдёт в Белгороде в два этапа. Первый, подготовительный этап, уже идёт — с 26 августа по 3 сентября проходят регистрация, предварительные прослушивания участников и мастер-классы. Второй этап состоит из финальных репетиций и проведения основного мероприятия.

Судить участников будут в нескольких номинациях:

  • «Поэзии чарующие строки»;
  • «Романса упоительные звуки»;
  • «Цветочная шляпка»;
  • «Король и королева бала цветов»;
  • «Манер изящных совершенство»;
  • «В них вся гармония, всё диво»;
  • «Ах, этот образ, сердцу мил»;
  • «Разрешите пригласить».

Праздничная программа начнётся в 18:00 в парке Победы. Для участия в цветочном бале необходимо записаться на сайте до 4 сентября.

Стало известно, кто выступит на фестивале «Белгород в цвету»
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#Бал#Новости Белгорода#Белгород#Белгород в цвету#Фестиваль Белгород в цвету#Александра Склярова#Цветочный бал
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