Цветочный бал организуют в Белгороде к «цветочному» фестивалю

Сам Бал цветов пройдёт в Белгороде в два этапа. Первый, подготовительный этап, уже идёт — с 26 августа по 3 сентября проходят регистрация, предварительные прослушивания участников и мастер-классы. Второй этап состоит из финальных репетиций и проведения основного мероприятия.