Цветочный бал организуют в Белгороде к «цветочному» фестивалю

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Принять участие в концертной и конкурсной программах Бала цветов смогут все желающие белгородцы в возрасте от 14 до 85 лет, увлекающиеся танцами, вокалом и публичными выступлениями с поэтическими или прозаическими текстами.
В программу цветочного бала входят бальные танцы, конкурс чтецов, исполнителей романсов и рукодельниц по шляпкам. Все участники обязательно должны быть одеты в классическом стиле с учётом цветочной концепции бала.
В Белгороде уже состоялась первая репетиция мероприятия: зарегистрированные участники под руководством хореографов учились танцевать полонез, падеграс, русский вальс, польку и кадриль. Подобные мастер-классы хореографы устроят для всех белгородцев 2 и 3 сентября.
Сам Бал цветов пройдёт в Белгороде в два этапа. Первый, подготовительный этап, уже идёт — с 26 августа по 3 сентября проходят регистрация, предварительные прослушивания участников и мастер-классы. Второй этап состоит из финальных репетиций и проведения основного мероприятия.
Судить участников будут в нескольких номинациях:
Праздничная программа начнётся в 18:00 в парке Победы. Для участия в цветочном бале необходимо записаться на сайте до 4 сентября.