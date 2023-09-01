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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Вячеслав Гладков в детстве

Сможете узнать всех? Белгородские чиновники поделились школьными фото 1 сентября

1 сентября 2023, 06:53
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков в детстве

Белгородские чиновники опубликовали свои детские фотографии в День знаний

Фотографиями из детства поделились в том числе губернатор области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Школы

Сегодня, 1 сентября, чиновники Белгородской области опубликовали на своих страницах в соцсетях фотографии из детства. Школьные снимки теперь являются главными фотографиями личных страниц чиновников.

К акции присоединились в том числе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Мэр Белгорода Валентин ДемидовМэр Белгорода Валентин Демидов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: https://vk.com/gladkov_vv

Фотографиями школьных времён поделились министры и заместители губернатора Белгородской области:

  • министр образования области Андрей Милёхин;
  • заместитель губернатора Юлия Щедрина;
  • министр культуры Константин Курганский;
  • министр соцзащиты и труда Елена Батанова;
  • министр здравоохранения Андрей Иконников;
  • замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева.
https://vk.com/milmilvkhttps://vk.com/milmilvk
Юлия ЩедринаЮлия Щедрина
Константин КурганскийКонстантин Курганский
Елена БатановаЕлена Батанова
Андрей ИконниковАндрей Иконников
Ольга МедведеваОльга Медведева
https://vk.com/milmilvk
Фото: Андрей Милёхин

Главы районов Белгородской области также приняли участие в публикации своих школьных фотографий. Так, например, фотографию выставил глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

Андрей ЧесноковАндрей Чесноков
Андрей Чесноков
Фото: https://vk.com/achesnokov31

Напомним, что ранее чиновники уже устраивали подобную акцию: в преддверии 9 Мая они публиковали фотографии своих родственников, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны. Тогда фотографии выставлялись в рамках акции «Бессмертный полк».

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