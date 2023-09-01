Сможете узнать всех? Белгородские чиновники поделились школьными фото 1 сентября

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Сегодня, 1 сентября, чиновники Белгородской области опубликовали на своих страницах в соцсетях фотографии из детства. Школьные снимки теперь являются главными фотографиями личных страниц чиновников.
К акции присоединились в том числе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов.
Фотографиями школьных времён поделились министры и заместители губернатора Белгородской области:
Главы районов Белгородской области также приняли участие в публикации своих школьных фотографий. Так, например, фотографию выставил глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.
Напомним, что ранее чиновники уже устраивали подобную акцию: в преддверии 9 Мая они публиковали фотографии своих родственников, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны. Тогда фотографии выставлялись в рамках акции «Бессмертный полк».