Сможете узнать всех? Белгородские чиновники поделились школьными фото 1 сентября

Напомним, что ранее чиновники уже устраивали подобную акцию: в преддверии 9 Мая они публиковали фотографии своих родственников, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны. Тогда фотографии выставлялись в рамках акции «Бессмертный полк».