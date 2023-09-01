СГОК поздравил первоклассников с Днём знаний

По сюжету сказки будущие первоклассники побывали в гостях у царя Чернозема, тетушки Глины, меловой королевы, принца Кварцита и познакомились с самой хозяйкой Рудной горы. На протяжении представления дети не только следили за приключениями героев, но и сами участвовали в развитии сюжета: отвечали на вопросы, отгадывали загадки, пели песни из любимых мультфильмов и танцевали под зажигательные хиты.