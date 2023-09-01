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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

СГОК поздравил первоклассников с Днём знаний

СГОК поздравил первоклассников с Днём знаний

1 сентября 2023, 14:28
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» организовал традиционный праздник в честь Дня знаний для будущих первоклассников — детей работников комбината.

Театрализованное представление «В Стойленском царстве, в Горнорудном государстве» прошло 30 августа в зале Центра культурного развития «Горняк».305 ребят вместе с героями сказки отправились в познавательное путешествие по карьеру.

Творческий проект коллектива «Горняка» с рассказом о полезных ископаемых в карьере СГОКа в этом году стал одним из победителей грантового конкурса «Стальное дерево».

По сюжету сказки будущие первоклассники побывали в гостях у царя Чернозема, тетушки Глины, меловой королевы, принца Кварцита и познакомились с самой хозяйкой Рудной горы. На протяжении представления дети не только следили за приключениями героев, но и сами участвовали в развитии сюжета: отвечали на вопросы, отгадывали загадки, пели песни из любимых мультфильмов и танцевали под зажигательные хиты.

Фото: Стойленский ГОК

В завершение праздника юным участникам-первоклассникам вручили в подарок полную энциклопедию «Чудеса света».

«Мы ежегодно стараемся помочь нашим сотрудникам подготовить детей к новому учебному году. Комбинат оказывает единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей многодетным семьям и одиноким родителям, а одному из родителей ребенка-первоклассника, 1 сентября предоставляется оплачиваемый выходной день», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Также по традиции в честь Дня знаний представители СГОКа побывали на торжественных линейках и передали подарки 281 первокласснику в школе № 27 и «Академии знаний им. Н. П. Шевченко», поздравили с началом учебного года студентов и педагогов в Старооскольском индустриально-технологическом техникуме, Старооскольском и Губкинском филиалах МИСиС.

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