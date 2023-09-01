Ростовчанин выиграл чемпионат России по маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск

Василий рассказал, что его тренировки проходили в том числе на велобеговой трассе «Горный манеж» в Суворовском жилом районе.



Как и в предыдущие годы, чемпионат России по маунтинбайку проходил на горнолыжном курорте Архыз на трассе «Романтик», где перепад высоты составляет около 600 метров. В гонке участвовали сотни велосипедистов из самых разных уголков страны. Все они были разделены на категории: юноши, юниоры, элита, мастера и гранд-мастера. В гранд-мастерах стал победителем ростовчанин Василий Гвоздев.



Его тренировки часто проходили на велобеговой трассе «Горный манеж» в Суворовском районе Ростова. К строительству этой трассы он имеет непосредственное отношение. Говоря о гоночной дороге в Архызе, Василий отметил, что она состоит из тех же элементов, что и в Суворовском, но там намного выше скорость за счет продолжительности уклона и перепада высоты 600—700 метров.



«В Суворовском мы строили трек, исходя из того, что видели на разных соревнованиях в других частях страны, и поэтому практически все эти элементы воплощены в „Горном манеже“, просто они масштабированы, адаптированы к местности, но при этом по сложности они идентичны „оригиналам“, — отметил Василий.



Он также планирует дальнейшее совершенствование трассы в Суворовском и строительство там новых участков. Эти проекты будут разрабатываться с учетом нового опыта участия во всероссийских соревнованиях. Василий заявил, что будет держать себя в форме, тренироваться, стремиться быть лучше.

„Я дипломированный специалист, тренер по маунтинбайку, и больше всего меня радует, когда я вижу горящие глаза детей, уверенных в себе, в велосипеде, который уже становится их продолжением. Вот это самая главная победа“, — рассказал Василий Гвоздев.