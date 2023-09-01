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Posted 1 сентября 2023,, 08:42

Published 1 сентября 2023,, 08:42

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Прошла встреча рабочей группы по обсуждению новых точек размещения очистных

Прошла встреча рабочей группы по обсуждению новых точек размещения очистных

1 сентября 2023, 08:42
Состоялось встреча рабочей группы, которая по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, ищет новые места размещения очистных сооружений, необходимых для развития микрорайонов Шагаровка и Таврово.

Встреча прошла на на базе Фонда поддержки ИЖС при активном участии представителей жителей микрорайонов и органов местного самоуправления, а также специалистов корпорации БИК.
В ходе встречи участникам был показан видеоролик, в котором были показаны принципы работы современных очистных сооружений.
По запросу членов группы, техническими специалистами БИК будет представлена дополнительная техническая документация по проекту.

Участникам рабочей группы были представлены три варианта возможного расположения очистных. Основное условие, о котором ранее договаривались стороны — новые места должны быть удалены от жилых зданий не менее чем на 2 километра, было выполнено по всем трем вариантам.

Следующим шагом в рамках разработанной «дорожной карты» станет выезд участников рабочей группы на потенциальные места размещения очистных сооружений для их детального осмотра.

#Белгородская область#Артем Черненко
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