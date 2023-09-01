Прилетевшие из-под Харькова дроны-камикадзе уничтожили в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Пограничники в Белгородской области в очередной раз обнаружили и уничтожили украинские дроны-камикадзе. Устройства пытались пересечь воздушное пространство государственной границы России.
Как сообщается, за неделю дроны нашли неподалёку от Горьковского в Грайворонском горокруге и хутора Казачье-Рудченское Борисовского района. Летательные аппараты подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и нейтрализовали. Всего пограничники обнаружили три дрона-камикадзе. Они летели с территории Харьковской области. Обошлось без жертв и разрушений.
Ранее стало известно, что о беспилотниках над Белгородской областью с начала СВО сообщили около 300 раз. Область чаще других регионов подвергалась атакам БПЛА. В общем в России насчитали более 500 атак дронами.