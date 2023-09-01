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Уничтоженные дроны-камикадзе

Прилетевшие из-под Харькова дроны-камикадзе уничтожили в Белгородской области

1 сентября 2023, 09:17
Фото: ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям
Уничтоженные дроны-камикадзе
Пограничники обнаружили и уничтожили украинские дроны-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.
Сюжет
ФСБ

Пограничники в Белгородской области в очередной раз обнаружили и уничтожили украинские дроны-камикадзе. Устройства пытались пересечь воздушное пространство государственной границы России.

Как сообщается, за неделю дроны нашли неподалёку от Горьковского в Грайворонском горокруге и хутора Казачье-Рудченское Борисовского района. Летательные аппараты подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и нейтрализовали. Всего пограничники обнаружили три дрона-камикадзе. Они летели с территории Харьковской области. Обошлось без жертв и разрушений.

Ранее стало известно, что о беспилотниках над Белгородской областью с начала СВО сообщили около 300 раз. Область чаще других регионов подвергалась атакам БПЛА. В общем в России насчитали более 500 атак дронами.

О беспилотниках над Белгородской областью с начала СВО сообщили около 300 раз
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#Белгородская область#Происшествия#Пограничники#ФСБ#Харьковская область#Наталья Корявых#Спецоперация#Приграничье#Дроны-камикадзе
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