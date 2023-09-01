Прилетевшие из-под Харькова дроны-камикадзе уничтожили в Белгородской области

Как сообщается, за неделю дроны нашли неподалёку от Горьковского в Грайворонском горокруге и хутора Казачье-Рудченское Борисовского района. Летательные аппараты подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и нейтрализовали. Всего пограничники обнаружили три дрона-камикадзе. Они летели с территории Харьковской области. Обошлось без жертв и разрушений.