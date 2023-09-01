Пострадавшую от обстрелов белгородскую Соболёвку будут восстанавливать до зимы

Со 2 июня в населённом пункте от обстрелов пострадало свыше 119 объектов. На текущий момент работы ведутся на оставшихся шести. Как пояснил глава Уразовской территориальной администрации Алексей Рожин, речь о тех объектах, которые снесли по итогам экспертизы. Теперь их восстанавливают.