Пострадавшую от обстрелов белгородскую Соболёвку будут восстанавливать до зимы

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
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Updated Сегодня, 14:36
Восстановительные работы в селе Соболёвка в Белгородской области должны завершиться к 1 декабря. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Со 2 июня в населённом пункте от обстрелов пострадало свыше 119 объектов. На текущий момент работы ведутся на оставшихся шести. Как пояснил глава Уразовской территориальной администрации Алексей Рожин, речь о тех объектах, которые снесли по итогам экспертизы. Теперь их восстанавливают.
В июне село Соболёвка в Валуйском горокруге атаковали «Градами». Снаряды выпустили по частному сектору. Повреждения получили частные дома, сельхозпредприятие, административное здание.
2 июня в обстреливаемом селе погибли три человека. Пострадали шестеро, в том числе дети. Пострадавших госпитализировали.