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Разрушения после обстрела, архивное фото

Пострадавшую от обстрелов белгородскую Соболёвку будут восстанавливать до зимы

1 сентября 2023, 14:34
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, архивное фото
Восстановительные работы в приграничном селе должны завершить до 1 декабря. В Соболёвке в период со 2 июня пострадали 119 объектов, сообщил региональный оперштаб.
Сюжет
Обстрел

Восстановительные работы в селе Соболёвка в Белгородской области должны завершиться к 1 декабря. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Со 2 июня в населённом пункте от обстрелов пострадало свыше 119 объектов. На текущий момент работы ведутся на оставшихся шести. Как пояснил глава Уразовской территориальной администрации Алексей Рожин, речь о тех объектах, которые снесли по итогам экспертизы. Теперь их восстанавливают.

В июне село Соболёвка в Валуйском горокруге атаковали «Градами». Снаряды выпустили по частному сектору. Повреждения получили частные дома, сельхозпредприятие, административное здание.

2 июня в обстреливаемом селе погибли три человека. Пострадали шестеро, в том числе дети. Пострадавших госпитализировали.

Два человека погибли при обстреле белгородского села
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#Белгородская область#Происшествия#Наталья Корявых#Обстрел#Восстановление домов#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Алексей Рожин#Соболёвка
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