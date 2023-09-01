Посещаемость стриминговых платформ выросла на 50%

Основное ядро аудитории стриминговых платформ сместилось от зумеров к миллениалам. Если в 2022 году абоненты 17-25 лет составляли 48% от всех посещений, то теперь их доля сократилась до 44,5%. А на первое место вырвались миллениалы (25-35 лет) — их 47% против 40% годом ранее. Третий значимый сегмент для стриминга — абоненты в возрасте 35-45 лет, их доля составляет на сегодня около 8%.