«Почта России» отчиталась об итогах полугодия

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Согласно отчету, убытки от операционной деятельности компании уменьшились почти в три раза — с 20,2 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года до 6,9 миллиарда рублей в текущем году. При этом выручка компании составила 108,4 миллиарда рублей, а расходы снизились на 6,9 миллиарда рублей, передает 56orb.ru.
Прошлый год был сложным для «Почты России» и закончился рекордными убытками. Эксперты отмечали, что первое полугодие, особенно второй квартал, будут показательными для компании после смены руководства. В пресс-службе «Почты России» улучшение финансовых показателей объяснили антикризисным управлением, сокращением неоптимальных расходов и программой развития бизнеса.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков отметил, что компания стремится стать современным и надежным партнером для бизнеса в России и за рубежом, а также предоставлять социально значимые услуги для жителей страны.
По мнению председателя Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, одним из перспективных направлений для компании является сотрудничество с маркетплейсами. Он отмечает, что «Почта России» уже активно сотрудничает с ними и это заметно на рынке. Кроме того, Карпов считает, что компании нужно проявить большую активность, чтобы увеличить свою долю и влияние.
«Почта России» является одной из крупнейших компаний в мире по количеству отделений и обслуживает более 38 тысяч точек, большая часть из которых находится в малых и удаленных населенных пунктах. Компания также выполняет социальную функцию, доставляя письма, посылки, пенсии и оказывая другие социально значимые услуги.
В руководстве компании подчеркивают важность сотрудничества с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции. Они также сообщают о планах трансформации значительной части отделений в мультибрендовые пункты выдачи заказов и развития международного направления.
Напомним, что в начале этого года на пост генерального директора «Почты России» был назначен Михаил Волков, который ранее, с 2017 по 2021 год, занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению.