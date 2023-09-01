«Почта России» отчиталась об итогах полугодия

По мнению председателя Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, одним из перспективных направлений для компании является сотрудничество с маркетплейсами. Он отмечает, что «Почта России» уже активно сотрудничает с ними и это заметно на рынке. Кроме того, Карпов считает, что компании нужно проявить большую активность, чтобы увеличить свою долю и влияние.