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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

«Почта России» отчиталась об итогах полугодия

«Почта России» отчиталась об итогах полугодия

1 сентября 2023, 13:34
Фото: 1MI
«Почта России» обнародовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. По сравнению с прошлым годом, когда компания понесла убытки, результаты оказались впечатляющими. Однако эксперты считают, что сейчас самое время для «Почты России» проявить на рынке активность.

Согласно отчету, убытки от операционной деятельности компании уменьшились почти в три раза — с 20,2 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года до 6,9 миллиарда рублей в текущем году. При этом выручка компании составила 108,4 миллиарда рублей, а расходы снизились на 6,9 миллиарда рублей, передает 56orb.ru.

Прошлый год был сложным для «Почты России» и закончился рекордными убытками. Эксперты отмечали, что первое полугодие, особенно второй квартал, будут показательными для компании после смены руководства. В пресс-службе «Почты России» улучшение финансовых показателей объяснили антикризисным управлением, сокращением неоптимальных расходов и программой развития бизнеса.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков отметил, что компания стремится стать современным и надежным партнером для бизнеса в России и за рубежом, а также предоставлять социально значимые услуги для жителей страны.

По мнению председателя Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, одним из перспективных направлений для компании является сотрудничество с маркетплейсами. Он отмечает, что «Почта России» уже активно сотрудничает с ними и это заметно на рынке. Кроме того, Карпов считает, что компании нужно проявить большую активность, чтобы увеличить свою долю и влияние.

«Почта России» является одной из крупнейших компаний в мире по количеству отделений и обслуживает более 38 тысяч точек, большая часть из которых находится в малых и удаленных населенных пунктах. Компания также выполняет социальную функцию, доставляя письма, посылки, пенсии и оказывая другие социально значимые услуги.

В руководстве компании подчеркивают важность сотрудничества с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции. Они также сообщают о планах трансформации значительной части отделений в мультибрендовые пункты выдачи заказов и развития международного направления.

Напомним, что в начале этого года на пост генерального директора «Почты России» был назначен Михаил Волков, который ранее, с 2017 по 2021 год, занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению.

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