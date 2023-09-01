Первый урок и первый обед: в Белгороде прошли праздничные линейки ко Дню знаний

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
1 сентября белгородские школы открыли свои двери для учеников. В течение первой четверти в ряде образовательных учреждений власти приняли решение проводить занятия очно-заочно. Традиционно в праздничных линейках принимали участие дети, родители и педагоги.
В школах, где количество учеников большое, линейки провели в несколько этапов. Утром для первоклассников и выпускников, затем для учеников остальных классов. Это позволило развести потоки и не создать столпотворение около учебных заведений.
На входе в школы дежурили правоохранители и представители самообороны. У родителей проверяли содержимое сумок, чтобы не допустить пронос опасных предметов.
Длились праздничные линейки около 20-25 минут. Традиционно звучали поздравления с новым учебным годом, перед школьниками выступили воспитанники танцевальных и певческих кружков. Затем классы отправились в учебные кабинеты на первый урок.
После классного часа в школьных столовых для детей накрыли первый в учебном году обед и отпустили домой.