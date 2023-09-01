Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Первый урок и первый обед: в Белгороде прошли праздничные линейки ко Дню знаний

Первый урок и первый обед: в Белгороде прошли праздничные линейки ко Дню знаний

1 сентября 2023, 10:34
Фото: 1MI
Родителей досматривали на входе сотрудники правоохранительных органов, а потоки школьников разделили. Подробнее — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Школы

1 сентября белгородские школы открыли свои двери для учеников. В течение первой четверти в ряде образовательных учреждений власти приняли решение проводить занятия очно-заочно. Традиционно в праздничных линейках принимали участие дети, родители и педагоги.

В школах, где количество учеников большое, линейки провели в несколько этапов. Утром для первоклассников и выпускников, затем для учеников остальных классов. Это позволило развести потоки и не создать столпотворение около учебных заведений.

На входе в школы дежурили правоохранители и представители самообороны. У родителей проверяли содержимое сумок, чтобы не допустить пронос опасных предметов.

Длились праздничные линейки около 20-25 минут. Традиционно звучали поздравления с новым учебным годом, перед школьниками выступили воспитанники танцевальных и певческих кружков. Затем классы отправились в учебные кабинеты на первый урок.

После классного часа в школьных столовых для детей накрыли первый в учебном году обед и отпустили домой.

Закрытая линейка по ту сторону изгороди: Белгород отмечает День знаний
Узнать подробнее
Читайте также:
Линейки в школах Белгорода проходят в несколько сменЛинейки в Белгороде проходят с ограничениями по количеству участниковВ школах Белгорода проведут линейки 1 сентября
#Родители#Школы#Эксклюзив#Обучение#День знаний#Выпускники#Педагоги#Первоклассники#Белгород#Кристина Семенчук#Новый учебный год#Ученики#Белгород очно. Как проходит 1 сентября#Праздничные линейки
Подпишитесь
Не острый дефицит: кого ищут для работы в белгородском УМВД
Сегодня, 08:27
Уже не на Харгоре: колесо обозрения в Белгороде снова поменяло место
Сегодня, 08:24
Как отметили День знаний в белгородском приграничье?
Сегодня, 12:06
Иностранцы в Белгородской области, в основном, воруют: о преступности мигрантов
Сегодня, 08:48
Что происходит с выплатами фонда «Совершеннолетие» в Белгородской области?
Сегодня, 14:05
За парты 1 сентября в Белгороде сядут 3,6 тысячи первоклассников
Сегодня, 06:38