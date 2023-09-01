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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Первые выходные сентября встретят белгородцев дождём с грозами

Первые выходные сентября встретят белгородцев дождём с грозами

1 сентября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Осадки ожидаются в субботу ночью, предупредили в региональном МЧС. Однако уже днём погода нормализуется.
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Погода

Завтра, 2 сентября, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах ночью пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Днём же осадков не предвидится.

Ночью ветер северо-западный 4-9 м/с. Днём он будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток опустится до +12…+17 ˚С. Днём же потеплеет до +22…+27 ˚С. В Белгороде столбик термометра ночью покажет +15…+17 ˚С , а днём поднимется до +26 ˚С.

В воскресенье, 3 сентября, тоже ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью опустится до +15 ˚С, а днём поднимется до +25 ˚С.

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#Белгородская область#Погода#Грозы#Белгород#Александра Склярова#Небольшой дождь
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