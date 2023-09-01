Первые выходные сентября встретят белгородцев дождём с грозами

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Завтра, 2 сентября, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах ночью пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Днём же осадков не предвидится.
Ночью ветер северо-западный 4-9 м/с. Днём он будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время суток опустится до +12…+17 ˚С. Днём же потеплеет до +22…+27 ˚С. В Белгороде столбик термометра ночью покажет +15…+17 ˚С , а днём поднимется до +26 ˚С.
В воскресенье, 3 сентября, тоже ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью опустится до +15 ˚С, а днём поднимется до +25 ˚С.