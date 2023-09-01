Первые выходные сентября встретят белгородцев дождём с грозами

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток опустится до +12…+17 ˚С. Днём же потеплеет до +22…+27 ˚С. В Белгороде столбик термометра ночью покажет +15…+17 ˚С , а днём поднимется до +26 ˚С.