Ожидания и реальность: какой будет зарплата учителей Белгорода в новом учебном году

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Как сообщает министерство образования, средний размер зарплаты учителей по области за 2021 год составил 43 644 рубля, а в прошлом — 45 345 рублей. В самом Белгороде — 44 955 рублей и 46 754 рубля соответственно. Напомним, что Белгород вошёл в топ-10 городов РФ с высокими зарплатами учителей. Чего ожидать в этом году и сбудутся ли по итогу года прогнозы Правительства РФ?
Что касается нового учебного года, на запросы Бел.Ру правительство области и мэрия ответили так. Ожидаемая средняя заработная плата учителей к началу учебного года составит 49 006 рублей по области и 48 507 рублей в самом Белгороде (с учётом выплат из федерального бюджета за классное руководство — 51 тысячу рублей). А вот индексация заработной платы учителей была проведена ещё в начале года, в январе. Повышение составило 5,5%.
Также сообщается, что с 1 сентября никаких изменений в действующую систему оплаты труда для учителей общеобразовательных организаций вноситься не будет. Как уже отвечал губернатор Вячеслав Гладков, данная система не зависит от формата обучения. Поэтому возвращение к «очке» никаких нововведений с собой не принесёт.
В России в 2023 году действует программа поддержки педагогических работников, направленная на сокращение случаев ухода учителей из профессии и привлечение специалистов в регионы, где ощущается нехватка кадров. По ней, доплаты и стимулирующие выплаты педагоги Белгородской области могут получать за:
С этим разобрались. А что говорят данные Росстата? Пока цифры далеки от 53,9 тысячи рублей, но год всё-таки ещё не закончился. Согласно сайту, в настоящее время размер средней заработной платы учителей в России составляет 45 787 рублей. А в Белгородской области — 43 709 рублей. С учётом ожидаемой средней зарплаты по области в 49 006 рублей, прогнозы всё же имеют свой вес.
Ранее наши журналисты сообщили о том, что обнаружили для кого забавные, а для кого и грустные объявления на порталах по поиску работы, где некоторые белгородские школы предлагали откликнуться в качестве педагогов за зарплату от 16 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Случаи меткие, но редкие. А вот для педагогов Северо-Кавказского федерального округа редкостью подобное уже не будет. В округе, по данным Росстата, оказались самые низкие заработные платы учителей, где средняя — 30 тысяч рублей. Особенно это ощутимо в Республиках Ингушетия и Карачаево-Черкесск.