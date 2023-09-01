Ожидания и реальность: какой будет зарплата учителей Белгорода в новом учебном году

Ранее наши журналисты сообщили о том, что обнаружили для кого забавные, а для кого и грустные объявления на порталах по поиску работы, где некоторые белгородские школы предлагали откликнуться в качестве педагогов за зарплату от 16 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Случаи меткие, но редкие. А вот для педагогов Северо-Кавказского федерального округа редкостью подобное уже не будет. В округе, по данным Росстата, оказались самые низкие заработные платы учителей, где средняя — 30 тысяч рублей. Особенно это ощутимо в Республиках Ингушетия и Карачаево-Черкесск.



