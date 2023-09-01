О беспилотниках над Белгородской областью с начала СВО сообщили около 300 раз

Чаще всего Белгородскую область за один раз атаковал всего один украинский беспилотник — об этом региональные власти сообщали 148 раз. В семи сообщениях от власти говорилось об атаке двух беспилотников и ещё в семи — об атаке трёх и более. О каких-либо разрушениях после атак БПЛА сообщалось только 36 раз.