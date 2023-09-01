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Беспилотники

О беспилотниках над Белгородской областью с начала СВО сообщили около 300 раз

1 сентября 2023, 08:01
Фото: Midjourney
Беспилотники

Белгородская область чаще других регионов подвергалась атакам беспилотников

По состоянию на 31 августа Белгородская область подверглась атаке украинских беспилотников 289 раз, подсчитали журналисты РБК. Общее число атак дронов ВСУ на российские регионы превысило 500.

Подсчёт атак украинских беспилотников на регионы России журналисты РБК провели, основываясь на официальных сообщениях Минобороны, губернаторов и правительств регионов.

Предсказуемо, с начала специальной военной операции украинские беспилотники чаще всего атаковали Белгородскую область: с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2023 года зафиксировано 289 заявлений о появлении беспилотников. Это 56% от всех сообщений о дронах по стране.

Чаще всего Белгородскую область за один раз атаковал всего один украинский беспилотник — об этом региональные власти сообщали 148 раз. В семи сообщениях от власти говорилось об атаке двух беспилотников и ещё в семи — об атаке трёх и более. О каких-либо разрушениях после атак БПЛА сообщалось только 36 раз.

Украинские дроны 12 раз замечали в Белгороде. Первый случай зафиксировали 27 февраля 2023 года — тогда в городе нашли остатки сразу трёх беспилотников.

Последнее сообщение о сбитом беспилотнике в регионе опубликовали сегодня, 1 сентября: губернатор сообщил о работе ПВО в Белгородском районе.

Также чаще всего о беспилотниках сообщали в Курской области — 38 случаев, в Брянской области — 37, в Севастополе — 31 и в Крыму — 30 случаев.

Отметим, что 30 августа семь регионов России подверглись массированной атаке украинских дронов. Их зафиксировали в Псковской, Московской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской областях и в Севастополе. В некоторых регионах есть разрушения. Днём беспилотник сбили и в соседней Воронежской области.

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#Белгородская область#Беспилотник#Дрон#СВО#Атака ВСУ#Александра Склярова#БПЛА#Украинский беспилотник
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