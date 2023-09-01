О беспилотниках над Белгородской областью с начала СВО сообщили около 300 раз

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Подсчёт атак украинских беспилотников на регионы России журналисты РБК провели, основываясь на официальных сообщениях Минобороны, губернаторов и правительств регионов.
Предсказуемо, с начала специальной военной операции украинские беспилотники чаще всего атаковали Белгородскую область: с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2023 года зафиксировано 289 заявлений о появлении беспилотников. Это 56% от всех сообщений о дронах по стране.
Чаще всего Белгородскую область за один раз атаковал всего один украинский беспилотник — об этом региональные власти сообщали 148 раз. В семи сообщениях от власти говорилось об атаке двух беспилотников и ещё в семи — об атаке трёх и более. О каких-либо разрушениях после атак БПЛА сообщалось только 36 раз.
Украинские дроны 12 раз замечали в Белгороде. Первый случай зафиксировали 27 февраля 2023 года — тогда в городе нашли остатки сразу трёх беспилотников.
Последнее сообщение о сбитом беспилотнике в регионе опубликовали сегодня, 1 сентября: губернатор сообщил о работе ПВО в Белгородском районе.
Также чаще всего о беспилотниках сообщали в Курской области — 38 случаев, в Брянской области — 37, в Севастополе — 31 и в Крыму — 30 случаев.
Отметим, что 30 августа семь регионов России подверглись массированной атаке украинских дронов. Их зафиксировали в Псковской, Московской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской областях и в Севастополе. В некоторых регионах есть разрушения. Днём беспилотник сбили и в соседней Воронежской области.