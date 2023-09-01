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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В белгородском УМВД заявили об отсутствии острого дефицита кадров

Не острый дефицит: кого ищут для работы в белгородском УМВД

1 сентября 2023, 08:27
Фото: 1MI

В белгородском УМВД заявили об отсутствии острого дефицита кадров

Вакансии на различные должности открыты в 22 муниципалитетах Белгородской области. При этом в ведомстве отметили, что острого дефицита кадров не наблюдается.
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УМВД

По информации регионального управления МВД, для работы в ведомство требуются (в том числе на районном уровне) участковые, оперативные дежурные, следователи, дознаватели, кинологи и полицейские. На сегодняшний день вакансии на различные должности открыты в 22 муниципалитетах Белгородской области.

При этом в пресс-службе ведомства отметили Бел.Ру, что острого дефицита кадров в УМВД России по Белгородской области не наблюдается, а комплектование органов внутренних дел проходит на постоянной основе.

Так, в сентябре текущего года значительную часть вакантных должностей укомплектуют выпускниками образовательных организаций МВД России. Сотрудники ведомства в рамках работы по ранней профориентации на регулярной основе проводят мероприятия в образовательных учебных учреждениях региона.

Также в ведомстве отметили, что наладили тесное взаимодействии с вузами, в том числе системы МВД России, а также с Белгородским правоохранительным колледжем им. Героя России В. В. Бурцева.

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