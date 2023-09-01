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Толпа у школы в Северном

Настоящая толпа: в школе под Белгородом 1 сентября устроили давку

1 сентября 2023, 08:57
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Толпа у школы в Северном

Под Белгородом образовалась толпа при входе в школу

В школу №2 в Северном пускали только по паспортам. Открыта была всего одна калитка, поэтому около школы началась толкучка. Об этом пишет Telegram-канал «Белгород №1. Люди».
Сюжет
Школы

Около школы №2 в Северном Белгородского района образовалась толпа. В учреждение впускали только по паспортам. При этом изначально была открыта одна калитка, а женщина со стопкой листов искала фамилии записавшихся.

«Как всегда, попытки не создавать толпу превратились в создание ещё большей толпы в одном месте», — написали в Сети.

Вскоре открыли вторую калитку. Толпа около школы в итоге разошлась.

Ранее белгородские власти ограничили доступ взрослых на территорию школ и детсадов. Бесконтрольно и спонтанно посещать образовательные учреждения решили запретить. Родителям рассказали, что они предварительно могут позвонить классным руководителям или школьной администрации. После этого их встретят в нужное время.

Толпа у школы в СеверномТолпа у школы в Северном
Толпа у школы в СеверномТолпа у школы в Северном
Толпа у школы в Северном
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Линейки в школах Белгорода проходят в несколько смен
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