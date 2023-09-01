Настоящая толпа: в школе под Белгородом 1 сентября устроили давку

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Около школы №2 в Северном Белгородского района образовалась толпа. В учреждение впускали только по паспортам. При этом изначально была открыта одна калитка, а женщина со стопкой листов искала фамилии записавшихся.
«Как всегда, попытки не создавать толпу превратились в создание ещё большей толпы в одном месте», — написали в Сети.
Вскоре открыли вторую калитку. Толпа около школы в итоге разошлась.
Ранее белгородские власти ограничили доступ взрослых на территорию школ и детсадов. Бесконтрольно и спонтанно посещать образовательные учреждения решили запретить. Родителям рассказали, что они предварительно могут позвонить классным руководителям или школьной администрации. После этого их встретят в нужное время.