Настоящая толпа: в школе под Белгородом 1 сентября устроили давку

Ранее белгородские власти ограничили доступ взрослых на территорию школ и детсадов. Бесконтрольно и спонтанно посещать образовательные учреждения решили запретить. Родителям рассказали, что они предварительно могут позвонить классным руководителям или школьной администрации. После этого их встретят в нужное время.