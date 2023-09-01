Линейки на дистанте и шествие студентов: в Белгородской области отметили 1 сентября

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Сегодня в Белгородской области отмечают День знаний. 1 сентября в части районов возобновилось очное обучение. Исключением стали только школы в пределах 20 км от границы — там ребята остаются на дистанте. Как проходил праздник в этом году?
Сегодня в областном центре впервые за парты сели 3,6 тысячи детей. Об этом и о том, сколько в Белгороде насчитывается выпускников, рассказал мэр Валентин Демидов. Закончат свой последний учебный год в этом году более чем 1,2 тыс. школьников.
Тем временем в Белгородской области насчитали более 17 тысяч первоклассников. Всего же в регионе проживает 282 тысячи детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе 187,2 тысячи школьников.
В этом году для первоклашек подготовили сюрприз. Каждому ребёнку вручили специальный альбом с наклейками. Губернатор Вячеслав Гладков уверен, что он обязательно войдёт в семейные архивы белгородцев.
Линейки для школьников в Белгороде проводились очно, но посменно и в «закрытом» формате. У входа в школы дежурили силовики, они пропускали родных учащихся исключительно по предъявлению документов. Тем не менее дети в этот день услышали приветственные слова от педагогов.
Отмечали праздник и в приграничных районах. Правда, на очное обучение вышли не все школы. Например, в Валуйском горокруге праздничные линейки очно прошли в 12 школах. Поздравить детей туда приехали в том числе участники СВО.
В Краснояружском районе очно праздник провели в двух школах. В Волоконовском районе линейки с участием ребят тоже состоялись не везде.
Главы нескольких районов рассказали об открытии 1 сентября мемориальных досок в школах. Таким образом почтили память участников СВО в Волоконовском, Борисовском и Чернянском районах.
А ещё не обошлось без проблем. В Северном Белгородского района около школы №2 образовалась толпа. В учреждение впускали только по паспортам, но открытой оказалась лишь одна калитка. Спустя некоторое время открыли вторую — только тогда люди смогли разойтись.
Длились праздничные линейки около 20-25 минут, а затем ученики отправились на свои первые уроки. После классного часа в школьных столовых в Белгороде накрыли первый в учебном году обед, после чего детей отпустили по домам.
Тем временем белгородские чиновники не остались в стороне и опубликовали свои детские фото. Фотографиями поделились в том числе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов.
День знаний отметили и в вузах. Сегодня, например, прошло традиционное шествие выпускников БелГУ.
Новый учебный год в регионе начинается в Год педагога и наставника. Именно эта тематика легла в основу праздника в госуниверситете.