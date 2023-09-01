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Компания из Белгорода с турецкими владельцами проиграла суд воинской части

Компания из Белгорода с турецкими владельцами проиграла суд воинской части

1 сентября 2023, 13:00
Фото: 1MI
Суд в иске отказал. Сумма требований составляла 617 тысяч рублей. Ответчиком по делу выступало Минобороны и воинская часть в Дагестане.
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Суд

В Арбитражный суд Москвы обратилась компания «УГД Логистикс». Ответчиком по делу выступало Минобороны и воинская часть в Дагестане. Истец потребовал взыскать 617 тысяч рублей. Дело рассматривали в категории «экономические споры по гражданским правоотношениям» в упрощённом порядке.

По итогам суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда — со дня принятия решения в полном объёме.

Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «УГД Логистикс» работает в Белгороде с 2002 года и занимается автомобильным грузовым транспортом и услугами по перевозкам. Руководитель — Наталья Верингэ. Головная компания — UNO Uluslararasi Nakliye Limited Sirketi находится в Стамбуле, Турция. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 830 тысяч рублей.

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