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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

1 сентября

Как отметили День знаний в белгородском приграничье?

1 сентября 2023, 12:06
Фото: Midjourney
1 сентября

В белгородском приграничье отметили День знаний

Главы приграничных районов рассказали, как в муниципалитетах встретили 1 сентября. Во многих школах линейки проходили дистанционно.
Сюжет
Школы

1 сентября в стране отмечают День знаний. В школах провели праздничные линейки, в том числе и в белгородском приграничье. Часть учеников встретили День знаний на дистанте. Однако в некоторых школах в приграничных районах праздничные линейки всё-таки провели очно. Главы районов рассказали, как юные белгородцы отметили первый учебный день.

В Валуйском горокруге праздничные линейки очно прошли в 12 школах. В остальных учреждениях, которые находятся в пределах 20 км от границы, мероприятия проводились в дистанционном формате, добавил глава муниципалитета Алексей Дыбов. Поздравить детей из Валуйского горокруга приехали в том числе участники СВО.

В Краснояружском районе учёба началась у 1,5 тыс. ребят. В 11-е классы перешёл 51 выпускник, а впервые пошли в школу 127 первоклассников. В связи с оперативной обстановкой мероприятия проводились дистанционно, пояснил глава района Андрей Миськов. Очно вышли на учёбу ребята из двух школ, но с соблюдением мер безопасности. Праздничные линейки здесь провели в спортзалах. На фото видно, что за спинами ребят находятся таблички с подписью «укрытие».

Также линейки прошли и в приграничном Волоконовском районе. Как отметил глава местной администрации Сергей Бикетов, в первый класс пошли 250 детей, в 11-й — 65. Очно линейку провели в Пятницкой СОШ. В этой же школе состоялось торжественное открытие мемориальных досок в честь погибших участников спецоперации.

1 сентября в Краснояружском районе1 сентября в Краснояружском районе
1 сентября в Волоконовском районе1 сентября в Волоконовском районе
1 сентября в Волоконовском районе1 сентября в Волоконовском районе
1 сентября в Волоконовском районе1 сентября в Волоконовском районе
1 сентября в Валуйском горокруге1 сентября в Валуйском горокруге
1 сентября в Краснояружском районе
Фото: страница Андрея Миськова в соцсети
Настоящая толпа: в школе под Белгородом 1 сентября устроили давку
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