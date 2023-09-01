Как отметили День знаний в белгородском приграничье?

В Краснояружском районе учёба началась у 1,5 тыс. ребят. В 11-е классы перешёл 51 выпускник, а впервые пошли в школу 127 первоклассников. В связи с оперативной обстановкой мероприятия проводились дистанционно, пояснил глава района Андрей Миськов. Очно вышли на учёбу ребята из двух школ, но с соблюдением мер безопасности. Праздничные линейки здесь провели в спортзалах. На фото видно, что за спинами ребят находятся таблички с подписью «укрытие».