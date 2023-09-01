Как отметили День знаний в белгородском приграничье?

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
1 сентября в стране отмечают День знаний. В школах провели праздничные линейки, в том числе и в белгородском приграничье. Часть учеников встретили День знаний на дистанте. Однако в некоторых школах в приграничных районах праздничные линейки всё-таки провели очно. Главы районов рассказали, как юные белгородцы отметили первый учебный день.
В Валуйском горокруге праздничные линейки очно прошли в 12 школах. В остальных учреждениях, которые находятся в пределах 20 км от границы, мероприятия проводились в дистанционном формате, добавил глава муниципалитета Алексей Дыбов. Поздравить детей из Валуйского горокруга приехали в том числе участники СВО.
В Краснояружском районе учёба началась у 1,5 тыс. ребят. В 11-е классы перешёл 51 выпускник, а впервые пошли в школу 127 первоклассников. В связи с оперативной обстановкой мероприятия проводились дистанционно, пояснил глава района Андрей Миськов. Очно вышли на учёбу ребята из двух школ, но с соблюдением мер безопасности. Праздничные линейки здесь провели в спортзалах. На фото видно, что за спинами ребят находятся таблички с подписью «укрытие».
Также линейки прошли и в приграничном Волоконовском районе. Как отметил глава местной администрации Сергей Бикетов, в первый класс пошли 250 детей, в 11-й — 65. Очно линейку провели в Пятницкой СОШ. В этой же школе состоялось торжественное открытие мемориальных досок в честь погибших участников спецоперации.