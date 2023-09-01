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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Госдуме рассказали о новых законах сентября

Как изменится жизнь белгородцев в сентябре?

1 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI

В Госдуме рассказали о новых законах сентября

В стране появились законы о новых мерах поддержки инвалидов, об усилении контроля за производителями пива, об улучшении качества учебников в колледжах и другие. Об изменениях, которые вступят в силу в сентябре, рассказали в пресс-службе Госдумы.
Сюжет
Законы

Родители детей-инвалидов смогут накапливать выходные

Теперь родители, которым дополнительно выделяется четыре выходных дня для ухода за детьми-инвалидами, смогут накапливать эти дни и использовать их в качестве отпуска. Допускается накопить до 24 дней подряд, однако о предоставлении подобного отпуска необходимо договориться с работодателем.

Контроль над производителями пива усилится

Производители пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи теперь будут включены в специальный реестр. Благодаря нововведению, производить такие алкогольные напитки смогут только организации из реестра, а продавать их можно будет после регистрации в системе «Честный знак».

Незаконное производство пива будет караться штрафами.

Специалисты будут помогать одиноким инвалидам

С сентября к инвалидам, которые проживают одни, будут приходить специалисты. Они помогут им в передвижении и коммуникации, в учёбе и труде. Предполагается, что данный закон поможет людям с ограничениями по здоровью социализироваться.

Учебники для колледжей и техникумов

К единству базовых требований к общеобразовательным дисциплинам в школах и колледжах хотят привести посредством выбора одинаковых книг. Теперь учреждения среднего профессионального образования должны выбирать учебники и пособия только из федерального перечня.

Единые основные образовательные программы в школах

С нового учебного года школы должны привести основные общеобразовательные программы в соответствие с федеральными. Связывают это нововведение с трудностями адаптации детей к новой программе при переводе из одной школы в другую.

Также с этого года выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя четвёрками и остальными пятёрками, получат серебряные медали.

Новый закон о такси: реестры, аттестация и ответственность

В России создадут реестры перевозчиков, такси и служб заказа такси. Номера из реестра необходимо будет размещать в салоне транспорта.

Благодаря этому закону усиливается ответственность перевозчиков за жизнь и имущество пассажиров. Кроме того, водители должны будут пройти аттестацию на знание адресов достопримечательностей и больниц.

Самозанятые водители смогут работать в сфере легковых перевозок при подписании договора со службой такси, а россиян с непогашенной и неснятой судимостью не допустят к перевозке пассажиров.

Обращение к властям — через «Госуслуги»

С 1 сентября направить обращение в госорганы, органы местного самоуправления и должностному лицу можно будет через «Госуслуги». С 2025 года этот закон расширят: россияне смогут направить обращения в ведомства от муниципального до федерального уровня.

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#Общество#Белгородская область#Законы#Инвалиды#Такси#Госуслуги#Новые законы#Александра Склярова#Производители пива
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