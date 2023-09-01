Как изменится жизнь белгородцев в сентябре?

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Теперь родители, которым дополнительно выделяется четыре выходных дня для ухода за детьми-инвалидами, смогут накапливать эти дни и использовать их в качестве отпуска. Допускается накопить до 24 дней подряд, однако о предоставлении подобного отпуска необходимо договориться с работодателем.
Производители пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи теперь будут включены в специальный реестр. Благодаря нововведению, производить такие алкогольные напитки смогут только организации из реестра, а продавать их можно будет после регистрации в системе «Честный знак».
Незаконное производство пива будет караться штрафами.
С сентября к инвалидам, которые проживают одни, будут приходить специалисты. Они помогут им в передвижении и коммуникации, в учёбе и труде. Предполагается, что данный закон поможет людям с ограничениями по здоровью социализироваться.
К единству базовых требований к общеобразовательным дисциплинам в школах и колледжах хотят привести посредством выбора одинаковых книг. Теперь учреждения среднего профессионального образования должны выбирать учебники и пособия только из федерального перечня.
С нового учебного года школы должны привести основные общеобразовательные программы в соответствие с федеральными. Связывают это нововведение с трудностями адаптации детей к новой программе при переводе из одной школы в другую.
Также с этого года выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя четвёрками и остальными пятёрками, получат серебряные медали.
В России создадут реестры перевозчиков, такси и служб заказа такси. Номера из реестра необходимо будет размещать в салоне транспорта.
Благодаря этому закону усиливается ответственность перевозчиков за жизнь и имущество пассажиров. Кроме того, водители должны будут пройти аттестацию на знание адресов достопримечательностей и больниц.
Самозанятые водители смогут работать в сфере легковых перевозок при подписании договора со службой такси, а россиян с непогашенной и неснятой судимостью не допустят к перевозке пассажиров.
С 1 сентября направить обращение в госорганы, органы местного самоуправления и должностному лицу можно будет через «Госуслуги». С 2025 года этот закон расширят: россияне смогут направить обращения в ведомства от муниципального до федерального уровня.