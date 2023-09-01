Как изменится жизнь белгородцев в сентябре?

В Госдуме рассказали о новых законах сентября

В стране появились законы о новых мерах поддержки инвалидов, об усилении контроля за производителями пива, об улучшении качества учебников в колледжах и другие. Об изменениях, которые вступят в силу в сентябре, рассказали в пресс-службе Госдумы.

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