Иностранцы в Белгородской области, в основном, воруют: о преступности мигрантов

По информации ведомства, за семь месяцев текущего года иностранцы совершили на 18,8% меньше тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года (с 48 до 39). Всего было зафиксировано 105 преступлений. Это на 3,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.