Иностранцы в Белгородской области, в основном, воруют: о преступности мигрантов

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
По информации ведомства, за семь месяцев текущего года иностранцы совершили на 18,8% меньше тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года (с 48 до 39). Всего было зафиксировано 105 преступлений. Это на 3,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В 2022 году иностранцы совершили 215 преступлений, в 2021 году — 285 (-24,6%), из которых к категории тяжких и особо тяжких преступлений относится 90 (2021 году — 124, -27,4%). Значительная часть преступлений связана с хищениями товарно-материальных ценностей из торговых точек и имеет ситуативный характер.
В ведомстве отметили, что в целях профилактического воздействия, проверки законности пребывания иностранцев на территории России, выявления фактов нарушений миграционного законодательства, сотрудники органов внутренних дел региона постоянно проводят рейдовые мероприятия. За семь месяцев 2023 года провели восемь оперативно-профилактических мероприятий в сфере миграции.
По административным материалам, составленным сотрудниками органов внутренних дел региона, суды Белгородской области в отношении 70 иностранцев приняли решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. 23 иностранцев депортировали, 403 сократили сроки пребывания на территории страны, 136 иностранцам не разрешили въезжать в Россию.
Что касается иностранцев — членов Содружества Независимых Государств, они совершили в текущем году 22 преступления, а в прошлом году — 75.
Напомним, ранее председатель СК Александр Бастрыкин рассказал о ситуации с иностранным криминалом в России, указав на растущий уровень преступности в среде мигрантов. Криминальную активность зафиксировали в Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях.
По данным федерального ведомства, за пять месяцев текущего года иностранцы более 18 тысяч раз нарушили уголовный кодекс. 68% составили преступления против собственности, 20% — связаны с незаконным оборотом наркотиков, а остальные — посягательства на жизнь и здоровье граждан. 121 человек был убит мигрантами, а 124 получили тяжкие увечья, повлекшие смерть. Возбуждено 124 дела по факту вовлечения иностранными гражданами несовершеннолетних в преступную деятельность.