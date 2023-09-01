Губернатор Подмосковья доложил Путину о работе школы в ЖК «Гусарская баллада»

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
В рамках видео-конференц-связи губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе школы. Как информирует mosregtoday.ru, 1 сентября президент также открыл новые общеобразовательные учреждения еще в пяти российских регионах.
Издание отмечает, что в ЖК «Гусарская баллада», который расположен в Одинцовском округе, проживает 24 тыс. человек. Все запланированные ранее 29 многоквартирных домов были сданы еще в 2019 году, однако социальных объектов не хватало. При участии правительства области в этом году в микрорайоне был построен второй детский сад, а сегодня открыта большая школа — образовательный центр «Багратион».
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, обычно в регионе ежегодно прибавляется 40 тыс. учеников, а в этом году около 45 тыс. Первоклашек на этот раз — 120 тысяч, а в прошлом году было 112 тысяч.
«К 1 сентября мы открыли 27 школ и 17 детских садов, а всего программа на текущий год предполагает 40 школ и 25 детсадов — это и бюджет, и внебюджет. Мы ищем учителей, хотя у нас „текучка“ по ним крайне низкая, но раз открываем новые школы, то нужно продолжать заниматься поиском», — отметил губернатор.
Здание, в котором разместился образовательный центр, имеет четыре этажа, а его общая площадь — 30 тыс. м². Здесь располагаются 88 учебных кабинетов, из них 34 для начальных классов, 10 — математики, 4 — физики с современным интерактивным оборудованием, 8 — информатики с цифровыми лабораториями. Имеются также кулинарные, слесарные, столярные мастерские, кабинеты логопеда и психолога, центр детских инициатив, четыре спортзала, актовый зал на 600 мест, столовая на 800 человек, библиотека с IT-зоной. На территории оборудованы стадион с футбольным полем и зоны для спортивных игр и отдыха.
Андрей Воробьев добавил, что в регионе ежегодно проводится ремонт около 60 школ, построенных в 1960–1970 годах.