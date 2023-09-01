Губернатор Подмосковья доложил Путину о работе школы в ЖК «Гусарская баллада»

Здание, в котором разместился образовательный центр, имеет четыре этажа, а его общая площадь — 30 тыс. м². Здесь располагаются 88 учебных кабинетов, из них 34 для начальных классов, 10 — математики, 4 — физики с современным интерактивным оборудованием, 8 — информатики с цифровыми лабораториями. Имеются также кулинарные, слесарные, столярные мастерские, кабинеты логопеда и психолога, центр детских инициатив, четыре спортзала, актовый зал на 600 мест, столовая на 800 человек, библиотека с IT-зоной. На территории оборудованы стадион с футбольным полем и зоны для спортивных игр и отдыха.