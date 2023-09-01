Глава Валуйского округа предложил белгородке построить приют своими силами

Напомним, в конце июля стало известно о том, что в Белгороде может появиться приют для бездомных кошек. С таким предложением к мэру города обратилась одна из жительниц областного центра. В ответ он пригласил её на личный приём. В январе тема приюта для кошек в областном центре уже поднималась, специалисты даже искали локацию для его создания, но с тех пор о нём ничего не известно.