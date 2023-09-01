Глава Валуйского округа предложил белгородке построить приют своими силами

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Вопрос о появлении приюта для бездомных животных прозвучал в первом сентябрьском прямом эфире. Алексея Дыбова спросили, почему в Валуйском округе до сих пор не начали строить этот объект.
Он ответил, что местные власти работают над привлечением внебюджетных источников финансирования для строительства приюта, но никто пока не выразил желания вложить в него свои деньги.
Поэтому, если у вас есть желание, обращайтесь к нам. Сбросьте свой номер телефона мне в личку, мы вам поможем. Оформляйте, стройте.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Напомним, в конце июля стало известно о том, что в Белгороде может появиться приют для бездомных кошек. С таким предложением к мэру города обратилась одна из жительниц областного центра. В ответ он пригласил её на личный приём. В январе тема приюта для кошек в областном центре уже поднималась, специалисты даже искали локацию для его создания, но с тех пор о нём ничего не известно.