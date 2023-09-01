Дядя года: белгородец украл велосипеды своих малолетних племянниц, чтобы продать

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Кража произошла в Валуйском городском округе. 45-летний мужчина попросил у своей племянницы велосипед, чтобы съездить по делам, но уже в пути он решил продать транспорт. Деньги мужчина успел потратить.
Но одного раза белгородцу не хватило. Спустя время белгородец таким же способом украл другой велосипед у своей младшей племянницы.
О пропаже двух спортивных велосипедов в ОМВД России по Валуйскому округу сообщил отец девочек. В отношении белгородца уже завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Белгородцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В настоящий момент виновному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.