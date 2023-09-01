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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Велосипед

Дядя года: белгородец украл велосипеды своих малолетних племянниц, чтобы продать

1 сентября 2023, 14:20
Фото: 1MI
Велосипед

Белгородец украл у малолетних племянниц велосипеды

В обоих случаях мужчина действовал по одной схеме: просил велосипеды, чтобы якобы съездить по делам. Подозреваемый оказался неоднократно судим, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Кража произошла в Валуйском городском округе. 45-летний мужчина попросил у своей племянницы велосипед, чтобы съездить по делам, но уже в пути он решил продать транспорт. Деньги мужчина успел потратить.

Но одного раза белгородцу не хватило. Спустя время белгородец таким же способом украл другой велосипед у своей младшей племянницы.

О пропаже двух спортивных велосипедов в ОМВД России по Валуйскому округу сообщил отец девочек. В отношении белгородца уже завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Белгородцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящий момент виновному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#Белгородская область#Происшествия#Кража#Велосипед#Нарочно не придумаешь#Валуйский горокруг#Дядя#Александра Склярова#Племянницы
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