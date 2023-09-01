Дядя года: белгородец украл велосипеды своих малолетних племянниц, чтобы продать

О пропаже двух спортивных велосипедов в ОМВД России по Валуйскому округу сообщил отец девочек. В отношении белгородца уже завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Белгородцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.