Два бабьих лета могут застать белгородцы этой осенью

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, метеорологическое лето должно закончиться в Центральной России уже 5 сентября, а потом начнётся резкое похолодание. При этом возможны два бабьих лета: первое пройдёт в середине сентября, а второе, «старое», состоится в октябре.
Сентябрь в Центральной России прогнозируется на два градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. По всей видимости, метеорологическое лето, когда среднесуточная температура плюс 15 и выше, закончится 5 сентября, после чего ощутимо похолодает, и осень с опозданием на неделю вступит в права. К середине месяца ожидается классическое бабье лето.
Евгений Тишковец
В октябре в этом году будет теплее на один градус, а погода ноября ожидается пасмурной, сырой и ветреной. Небольшие сугробы могут появиться не раньше ноября или начала декабря.
Отметим, что первые выходные сентября в Белгородской области будут дождливыми, а температура воздуха днём поднимется до +26 ˚С.