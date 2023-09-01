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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Бабье лето

Два бабьих лета могут застать белгородцы этой осенью

1 сентября 2023, 15:13
Фото: Bel.ru
Бабье лето
Первое ожидается в регионе в сентябре. Однако в регионах Центральной России ожидается и второе бабье лето — уже в октябре, пишет РИА «Новости».
Сюжет
Погода

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, метеорологическое лето должно закончиться в Центральной России уже 5 сентября, а потом начнётся резкое похолодание. При этом возможны два бабьих лета: первое пройдёт в середине сентября, а второе, «старое», состоится в октябре.

Сентябрь в Центральной России прогнозируется на два градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. По всей видимости, метеорологическое лето, когда среднесуточная температура плюс 15 и выше, закончится 5 сентября, после чего ощутимо похолодает, и осень с опозданием на неделю вступит в права. К середине месяца ожидается классическое бабье лето.
Евгений Тишковец

В октябре в этом году будет теплее на один градус, а погода ноября ожидается пасмурной, сырой и ветреной. Небольшие сугробы могут появиться не раньше ноября или начала декабря.

Отметим, что первые выходные сентября в Белгородской области будут дождливыми, а температура воздуха днём поднимется до +26 ˚С.

Первые выходные сентября встретят белгородцев дождём с грозами
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#Белгородская область#Погода#Похолодание#Белгород#Бабье лето#Александра Склярова
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