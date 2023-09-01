Для первоклассников Белгородской области 1 сентября подготовили сюрприз

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Первоклассникам в Белгородской области 1 сентября подготовили сюрприз. Каждому ребёнку вручат специальный альбом. Его тщательно подготовили, в том числе наклейки к нему.
Я думаю, что этот альбом будет интересен вам не только один день. Он войдёт в ваши семейные архивы, чтобы вы вместе со своими друзьями, со своими родителями изучали. Обязательно его заполните, и он будет с вами всю вашу жизнь, напоминая о тех счастливых днях, когда вы впервые переступили порог родной школы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее глава региона рассказал об окончании строительства начальной школы в Старом Осколе. Она появилась в микрорайоне Северный. На этом же участке три года назад построили детский сад. До этого завершился капремонт школы в Губкине. В порядок привели классы и спортивные сооружения.