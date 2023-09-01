Для первоклассников Белгородской области 1 сентября подготовили сюрприз

Ранее глава региона рассказал об окончании строительства начальной школы в Старом Осколе. Она появилась в микрорайоне Северный. На этом же участке три года назад построили детский сад. До этого завершился капремонт школы в Губкине. В порядок привели классы и спортивные сооружения.